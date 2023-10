Stand: 23.10.2023 08:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Urteil gegen Kieler Orchestermusiker erwartet

Ein 62 Jahre alter Orchestermusiker aus Kiel muss sich heute erneut vor dem Landgericht Hannover verantworten. Es wird ein Urteil erwartet. Laut Anklage soll er versucht haben, seine Mutter und zwei Mitmusiker des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters mit Rattengift zu töten. Im Prozess nannte er es "ganz unvorstellbar", seiner Mutter oder seinen Freunden zu schaden. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 08:30 Uhr

Nach der Sturmflut: Gemeinden machen weiter Bestandsaufnahme

Nach der schweren Sturmflut sind die betroffenen Gemeinden weiter damit beschäftigt, die Schäden zu begutachten. Besonders heftig betroffen von der Zerstörung durch Wasser und Wind sind die Kreise Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde. An mehreren Stellen sind Deiche gebrochen, zum Beispiel in Arnis, bei Maasholm und in Damp. Nach Angaben des Kreises Schleswig-Flensburg waren auch Kappeln und Holnis Einsatzschwerpunkte. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 06:00 Uhr

Schäden nach Sturmflut: Land sagt finanzielle Hilfen zu

Das Land hat nach der Sturmflut inzwischen finanzielle Hilfe zugesagt - konkrete Summen wurden aber noch nicht genannt. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hatte sich gestern in mehreren Orten an der Lübecker Bucht über das Ausmaß der Schäden informiert. Madsen sagte, der Tourismus sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Man müsse bis zur kommenden Saison noch einiges in den Urlaubsorten tun, um die Strände wieder herzurichten. Zunächst sollen die Deiche repariert werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 06:00 Uhr

Erste Akku-Züge im Regelbetrieb unterwegs

In Schleswig-Holstein sind die ersten Akku-Züge im Regelbetrieb unterwegs. Das Bahnunternehmen Erixx setzt die vollelektrischen Triebwagen nach eigenen Angaben seit gestern auf der Strecke Kiel - Lübeck - Lüneburg ein. Zuvor hatte es schon einen Probebetrieb zwischen Kiel und Oppendorf gegeben. Der Nahverkehrsverbund NAH.SH will noch weitere solcher Akku-Züge im Land einsetzen. Endgültig sollen im kommenden Jahr alle 55 Akkuzüge im Einsatz sein. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 07:00 Uhr

Prozess um Wohnungseinbrüche in Kiel

Zwei Männer müssen sich von heute an vor dem Landgericht Kiel verantworten. Sie sollen mindestens in 14 Fällen in Häuser eingebrochen sein - unter anderem in Rendsburg, Fockbek und Büdelsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Auch Computerbetrug wirft ihnen die Staatsanwaltschaft vor. Die Schadenshöhe liegt laut Anklage bei etwa 63.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 07:00 Uhr

THW Kiel gewinnt Heimspiel gegen Lemgo

In der Handball-Bundesliga hat der THW Kiel am Sonntag in der eigenen Halle gegen Lemgo Lippe 33:29 gewonnen. Nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge hat der THW die Talfahrt damit vorerst gestoppt. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 05:30 Uhr

Bombenentschärfung in der Schwentine erfolgreich

Die amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Sonntag mit zweieinhalbstündiger Verspätung entschärft worden. Es hatten sich noch Menschen im Sperrgebiet im Kieler Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf aufgehalten - deshalb dauerte es laut Polizei länger. Die Ellerbeker Schule diente für die Zeit der Entschärfung als Ersatzunterkunft. 8.500 Menschen konnten anschließend zurück in ihre Häuser und Wohnungen. Die B502 wurde zeitweise gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 05:30 Uhr

Wetter: Sonne, Wolken und Regen

Heute ist es am Morgen teilweise noch neblig. Danach folgt ein Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt meist trocken. Im Tagesverlauf sind an der Nordsee einzelne Regenschauer nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte erreichen 13 Grad in Eutin (Kreis Ostholstein) bis 14 Grad in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 06:00 Uhr

