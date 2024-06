Stand: 11.06.2024 09:26 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

A23: Regenbedingte Unfälle

Starker Regen hat in der Nacht zu zwei Unfällen auf der A23 im Kreis Pinneberg geführt. Laut Feuerwehr haben zwei Autofahrer kurz nacheinander bei Elmshorn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Beide sind in die Leitplanke gefahren. Kurz nach Mitternacht war der erste Unfall in Richtung Norden gemeldet worden. Noch bevor die Einsatzkräfte den Unfallort erreichten, fuhr ein Auto in der Gegenrichtung auf fast gleicher Höhe in die Leitplanke. Beide Fahrer mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 08:30 Uhr

Norderstedt: Richtfest für neue Tagesaufenthaltsstätte

Die sogenannte Tagesaufenthaltsstätte der Diakonie in Norderstedt (Kreis Segeberg) bietet bedürftigen Menschen Hilfe. Jeden Tag kommen rund 40 Menschen für ein Frühstück, ein warmes Mittagessen oder eine Dusche. Nun soll ein Neubau kommen, weil der Containerbau nicht genug Platz für alle bietet und in die Jahre gekommen ist, so die Einrichtungsleiterin Tabea Müller. Ende des Jahres soll das neue Gebäude fertig sein. Für den Neubau wurde jetzt Richtfest gefeiert. Der Neubau wird laut der Einrichtungsleitung mehr als doppelt so viel Platz bieten wie das bisherige Gebäude. Er soll rund 2,3 Millionen Euro kosten. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 08:30 Uhr

Internet-ABC-Schulen: Medienkompetenz für Grundschüler

Schulkinder kommen immer früher in Kontakt mit dem Internet und den Sozialen Medien. Deshalb reagieren jetzt auch die Schulen in Südholstein: Lehrerinnen und Lehrer von insgesamt 16 Grundschulen in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Steinburg waren dafür bei einer Fortbildung. Es ging darum, wie Grundschülern Medienkompetenz beigebracht werden kann. Die Schulen dürfen ab jetzt den Namen "Internet-ABC-Schule Schleswig-Holstein" tragen, teilt das Bildungsministerium mit. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.06.2024 | 08:30 Uhr