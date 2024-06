Stand: 11.06.2024 09:04 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Euroimmun-Gründer Stöcker: 250.000 Euro Strafe für illegale Impfung

Wegen einer illegalen Impfaktion in Corona-Zeiten ist Euroimmun-Gründer Winfried Stöcker am Montag vom Amtsgericht Lübeck zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden. Der Wissenschaftler und Unternehmer muss demnach insgesamt 250.000 Euro zahlen. Der Richter sah es als erwiesen an, dass Stöcker 2021 auf seinem Lübecker Flughafen einen selbst entwickelten Wirkstoff an Freiwillige verimpfen ließ. Er habe ein nicht zugelassenes Arzneimittel vorsätzlich in Verkehr gebracht und damit gegen das Arzneimittelgetz verstoßen, sagte der Richter zur Begründung. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 08:30 Uhr

Lübeck: Polizei ermittelt wegen Autobrand eines AfD-Politikers

Nach dem Brand des Autos eines AfD-Mitglieds in Lübeck ermittelt die Polizei. Nach Angaben der Ermittler ist Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Das Feuer war in der Nacht auf Montag im Stadtteil St. Lorenz entdeckt worden. Laut des sellvertretenden AfD-Landesvorsitzenden Julian Flak handelt es sich um den Wagen eines ehemaligen Lübecker AfD-Bürgerschaftsabgeordneten. Flak sprach von einem Brandanschlag. Niemand sei verletzt worden. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 08:30 Uhr

Hansekulturfestival: Veranstalter ziehen positive Bilanz

Die Veranstalter des Hansekulturfestivals am Wochenende in Lübeck haben eine positive Bilanz gezogen: Nach Angaben der Lübeck Travemünde Marketing GmbH kamen 250.000 Besucherinnen und Besucher. Insgesamt gab es 350 Einzelveranstaltungen von etwa 1.000 Akteuren und Anwohnern - unter anderem mit Straßenkunst, Kulinarik, Führungen und Kinderaktionen. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 08:30 Uhr

Wartungsarbeiten an der Fehmarnsundbrücke

An der Fehmarnsundbrücke (Kreis Ostholstein) werden Wartungsarbeiten vorgenommen. Bei dem inzwischen in die Jahre gekommenen Wahrzeichen Schleswig-Holsteins werden die Seile getauscht. Diese sind bis zu 53 Meter lang und bis zu fünf Tonnen schwer, teilte die Projektleiterin der Deutschen Bahn Grit Scholz NDR SH mit: "Im Normalfall würde man die Brücke dafür sperren, damit man genug Hebewerkzeuge einsetzen kann." Für die aktuellen Wartungsarbeiten werde die Brücke aber nicht gesperrt. "Wir müssen mit extrem geringen Baustellenlasten arbeiten und müssen genau überlegen, was wir für ein Hebewerkzeug anwenden können, damit der Vekehr weiterlaufen kann", sagte Scholz. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 08:30 Uhr

