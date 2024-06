Stand: 11.06.2024 07:28 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Unternehmensleitung des Deutschen Milchkontors in der Kritik

Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) kritisiert die Unternehmensleitung des Deutschen Milchkontors. Die plant laut NGG einen Stellenabbau an verschiedenen Standorten des Unternehmens. In Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sollen nach Gewerkschaftsangaben Mitarbeiter entlassen werden. Dort soll ein sogenannter Milchtrockenturm geschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 07:00 Uhr

Parteien in SH beraten über Ergebnisse der Europawahl

Die Landesvorstände einiger Parteien in Schleswig-Holstein haben über die Ergebnisse der Europawahl beraten. Die Grünen wollen zum Beispiel ihr Profil und ihre Themen nachschärfen, um Wähler zurückzugewinnen. Die FDP möchte dafür künftig wieder mehr junge Menschen ansprechen. Die Landes-CDU meint, alle demokratischen Parteien müssten künftig einen gemeinsamen Fahrplan bei der Migrationspolitik erarbeiten, um Wählerstimmen der AfD zurückzugewinnen. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 06:00 Uhr

Günstiger Immobilienmarkt in Dänemark zieht Deutsche an

Etwa 13.000 Menschen mit deutschem Pass leben laut Daten der dänischen Regierungsorganisation Danmarks Statistik in Süddänemark. Etwa 1.000 von ihnen sind seit dem Frühjahr 2023 dorthin ausgewandert. Ein Hauptgrund ist laut dem deutsch-dänischen Regionskontor der weiterhin günstige Immobilienmarkt. Einfamilienhäuser in der Grenzregion kosten oft nur halb so viel wie in Schleswig-Holstein, wie aus aktuellen Statistiken von Immobilienportalen hervorgeht. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 06:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken und zeitweise Schauer

Heute ist es bewölkt und es kann zeitweise Schauer geben. Kurze Gewitter sind auch möglich. Im Norden gibt es längere trockene Phasen und später gelegentlich etwas Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 14 Grad in Burg (Kreis Dithmarschen) und 16 Grad in Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 07:00 Uhr

