Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Workshop zur Kampfmittelsanierung in Kiel

Am Dienstag startet in Kiel ein internationaler Workshop zur Kampfmittelsanierung. Laut Veranstalter bewegt sich diese an der Schnittstelle von Umweltschutz und öffentlicher Gesundheit. Kiel als Standort für die Workshops sei ideal, weil Schleswig-Holstein mit Nord- und Ostsee von strategischer Bedeutung für die Kampfmittelsanierung sei. Organisiert wird der Workshop unter anderem vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und der KUM Umwelt- und Meerestechnik Kiel GmbH. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 08:30 Uhr

Sicherheitskonzept für Kieler Woche vorgestellt

Knapp zwei Wochen vor Beginn der Kieler Woche hat die Stadt gemeinsam mit der Polizeidirektion das Sicherheitskonzept vorgestellt. Laut einer Sprecherin des Kieler Woche Büros wolle man unter anderem frühzeitig mithilfe von Kameras im Blick behalten, dass alle Besucherinnen und Besucher auf den Eventarealen gut verteilt sind. Zudem soll es sogenannte Saferspaces geben: Awareness-Teams werden auf der Kieler Woche unterwegs sein, die jederzeit ansprechbar sind. Die Veranstalter positionieren sich gegen Rassismus und jegliche Zeichen von rechtsradikalem Gedankengut. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 08:30 Uhr

