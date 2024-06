Christopher Vogt soll neuer FDP-Parteichef in SH werden Stand: 11.06.2024 12:00 Uhr Bei der schleswig-holsteinischen FDP wird es einen Führungswechsel geben. Auf den bisherigen Landesvorsitzenden Oliver Kumbartzky, der Bürgermeister von Büsum wird, soll Fraktionschef Christopher Vogt folgen.

In Büsum (Kreis Dithmarschen) wurde Oliver Kumbartzky mit 59,8 Prozent der Stimmen zum neuen hauptamtlichen Bürgermeister gewählt. Er schlägt den aktuellen Fraktionschef im Landtag, Christopher Vogt, als Nachfolger für den Posten des FDP-Landesvorsitzenden vor. Er habe immer gesagt, dass er sich im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister in Büsum voll und ganz auf diese Aufgabe konzentrieren möchte, so FDP-Chef Kumbartzky.

Christopher Vogt freut sich auf neue Aufgabe

Nachdem er beim Landesvorstand der FDP als Nachfolger vorgeschlagen wurde, freut sich Vogt auf die neue Aufgabe. NDR Schleswig-Holstein sagte er, er sehe "viel Potential" für die FDP im Land. "Wir haben eine schwache Landesregierung, die wir bei der nächsten Landtagswahl ablösen wollen, mit einem guten Ergebnis. Also insofern freue ich mich darauf, mit einem starken Team die FDP in Schleswig-Holstein weiter nach vorne zu bringen", so Vogt weiter.

Der Landesvorstand habe den Personal-Vorschlag begrüßt, hieß es seitens der Partei. Die Wahl zum Landesvorsitzenden soll im November auf einem Landesparteitag in Neumünster erfolgen.

Weitere Informationen Büsum und Brunsbüttel haben neue Bürgermeister, Stichwahl in SPO Martin Schmedtje ist in Brunsbüttel wiedergewählt worden. Oliver Kumbartzky wird neuer Bürgermeister von Büsum. Boris Pfau holte in SPO die meisten Stimmen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.06.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel FDP Landtag Schleswig-Holstein