Engpass an Blutkonserven in SH

Im Norden sind die Blutkonserven bei einigen Blutgruppen momentan knapp. Laut Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für Hamburg und Schleswig-Holstein fehlen seit einigen Wochen gerade bei den Blutgruppen 0 negativ und A negativ Spender. Für beide Blutgruppen ist demnach aktuell die Versorgung für einen Tag gesichert - ideal wären dagegen drei bis fünf Tage. Ein großer Engpass besteht laut DRK aber nicht. In Kooperation mit dem Landtag hat das Deutsche Rote Kreuz für heute zur Blutspende in Schleswig-Holstein aufgerufen. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 07:00 Uhr

Ärzteverband kritisiert AOK-Pflegereport

Der Hausärzteverband Schleswig-Holstein kritisiert den jüngsten Pflegereport der Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK). Laut AOK erhalten 6,6 Prozent der Heimbewohner im Land dauerhaft Schlaf- und Beruhigungsmittel. Bei Dauereinnahme drohten unter anderem Abhängigkeit, erhöhte Sturzgefahr und die Entstehung von Angstgefühlen, Depressionen und Aggressionen. Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Jens Lassen, sagte NDR Schleswig-Holstein dazu: "Natürlich würde man sich wünschen, dass der Anteil der Menschen im Pflegeheim, der mit Schlaf oder Beruhigungsmitteln behandelt wird, bei null Prozent liegt. Aber so ein Wunsch geht schlicht und einfach an der medizinischen Realität vorbei. Und es gibt Krankheiten bei älteren Menschen, die eine solche Behandlung erforderlich machen." Zudem kritisiert der Verband, dass die Studie nicht nach der Art des Pflegeheims unterscheidet. Rückschlüsse auf das generelle Verordnungsverhalten von Ärzten ließen sich deshalb nicht ableiten. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 06:00 Uhr

Verkehrskontrolltag in SH

Heute ist bundesweiter Verkehrskontrolltag. Auch in Schleswig-Holstein wird die Polizei ab 7 Uhr bis in den späten Abend flächendeckend Kontrollen durchführen. In Norderstedt (Kreis Pinneberg) wird zum Beispiel direkt vor Schulen kontrolliert. In Pinneberg konzentriert man sich dagegen auf Rotlichtverstöße - in Kiel auf den Radverkehr. Den Schwerpunkt bestimmen die jeweiligen Polizeidirektionen auf Basis vergangener Unfälle in der Region. Der Kontrolltag soll alle Verkehrsteilnehmenden sensibilisieren, Rücksicht aufeinander zu nehmen und Verkehrsregeln zu beachten, so ein Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 06:00 Uhr

36 Prozent weniger Wohnungen genehmigt als im Vorjahr

Anlässlich eines Treffens im Bundeskanzleramt zur Krise in der Bau- und Wohnwirtschaft, warnen auch Verbände in Schleswig-Holstein vor rückläufigen Bauvorhaben. Von Januar bis Juli wurden laut Statistischem Bundesamt 36 Prozent weniger neue Wohnungen und Häuser genehmigt als im gleichen Zeitraum 2022. Bei etwa 750 geplanten Wohnungen in Schleswig-Holstein sei momentan aufgrund unsicherer Finanzierung nicht klar, ob sie tatsächlich gebaut werden, teilte der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen mit. Der Vorsitzende von Haus und Grund in Schleswig-Holstein, Alexander Blažek, schlägt vor, junge Familien mit Bauvorhaben zu finanziell zu entlasten. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 06:00 Uhr

Wetter in SH: Sonnig und trocken

Heute wird es nach der Auflösung möglicher Nebelfelder sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad auf Sylt und 23 Grad in Geesthacht. Es weht schwacher, auf den Nordfriesischen Inseln gelegentlich mäßiger Süd- bis Südostwind. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 06:00 Uhr

