Stand: 18.09.2023 06:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bezahlbares Wohnen: Verband fordert weniger Bürokratie

Wie soll Wohnen in Schleswig-Holstein bezahlbar bleiben? Darüber wird heute bei der Arbeitstagung des Verbands der Norddeutschen Wohnungsunternehmen in Lübeck diskutiert. Der Verband fordert weniger Bürokratie beim Wohnungsbau und eine Pause bei den Klimaschutzauflagen für die Bauwirtschaft. Nötig seien auch mehr staatliche Förderungen für Sozialwohnungen. Dabei ist Schleswig-Holstein in diesem Punkt laut Verband schon vorbildlich: Das Land stellt dieses Jahr mit 2.000 neuen Sozialwohnungen einen Rekord auf und investiert nach eigenen Angaben jetzt noch einmal 175 Millionen Euro zusätzlich in soziales Wohnen. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 06:00 Uhr

Christiane Küchenhof bleibt Bürgermeisterin von Schenefeld

In Schenefeld im Kreis Pinneberg heißt die alte und neue Bürgermeisterin Christiane Küchenhof. Die SPD-Politikerin hat sich bei der Wahl gestern mit fast 79 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Küchenhof ist dort seit 2006 Verwaltungschefin. Bei der Wahl gab es keinen Gegenkandidaten. Die Wahlbeteiligung lag bei etwas mehr als 20 Prozent. Für Küchenhof beginnt im Februar die nächste Amtszeit im Schenefelder Rathaus. Dann wird sie die dienstälteste aller amtierenden hauptamtlichen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in Schleswig-Holstein sein. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 06:00 Uhr

Lübecker Polizei ermittelt nach Schlägereien unter Jugendlichen

Die Polizei will zwei Schlägereien in Lübeck zügig aufklären. Die Beamten haben deshalb nach eigenen Angaben Kollegen zusammengezogen, die in einer Ermittlungsgruppe zusammenarbeiten sollen. Der Hintergrund: Am vergangenen Freitag sollen zwei Jugendliche von zwei jungen Leuten am Stadion Buniamshof verprügelt worden sein. An dem Tag fand dort gerade der traditionelle Staffeltag der Lübecker Schulen statt. Später sollen die mutmaßlichen Schläger an einer weiteren Auseinandersetzung in der Sandstraße in der Lübecker Innenstadt beteiligt gewesen sein. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 06:00 Uhr

Frau stirbt bei Verkehrsunfall nahe Grundhof

Eine Autofahrerin ist am Abend bei einem Verkehrsunfall im Kreis Schleswig-Flensburg ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr die ältere Frau mit ihrem Cabrio auf der Straße zwischen Grundhof und Lutzhöft gegen einen Baum. Die Unfallursache ist bislang noch unklar. Die Lutzhöfter Straße war nach dem Unfall in beide Richtungen für eine kurze Zeit gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 07:00 Uhr

Kanal Cup in Rendsburg: Deutschland-Achter auf Platz drei

Mehrere Tausend Menschen haben am Wochenende den SH Netz Cup im Rendsburger Kreishafen live miterlebt. Der deutsche Ruder-Achter belegte am Sonntag Rang drei. Die deutsche Crew trat in der WM-Besetzung an, konnte allerdings nicht ganz an die beherzte Vorstellung von Budapest anknüpfen. Weltmeister Großbritannien gewann den Ruder-Marathon über 12,7 Kilometer vor den USA. Debütant Österreich wurde im Kreishafen Vierter. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 06:00 Uhr

14 Verletzte bei Unfall auf B5

Bei einem Verkehrsunfall auf der B5 südlich von Husum (Kreis Nordfriesland) sind am Sonntag 14 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei prallten zwei Kleinbusse zusammen. In den Bussen saßen jugendliche Sportler einer Fußballmannschaft von Eiderstedt. Zu dem Zeitpunkt war es laut Polizei sehr neblig. Als ein Auto abbiegen wollte, habe der erste Kleinbus scharf abbremsen müssen, der zweite Kleinbus fuhr auf den anderen Wagen auf. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser. Die B5 wurde ab Koldenbüttel Richtung Süden für zwei Stunden voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 08:30 Uhr

Wetter: Sonne, Regen und Wind

Am Vormittag scheint noch in manchen Regionen die Sonne. Im Laufe des Vormittags verdichten sich die Wolken und es regnet. Der Wind weht in Böen aus südwestlicher Richtung. Die Temperaturen steigen auf 21 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) und 23 Grad in Quickborn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 08:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.09.2023 | 06:00 Uhr