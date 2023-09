Kanal Cup: Deutschland-Achter beim Ruder-Marathon nur Dritter Stand: 17.09.2023 14:46 Uhr Der deutsche Ruder-Achter hat am Sonntag beim Kanal Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal nur Rang drei belegt. Weltmeister Großbritannien gewann den Ruder-Marathon über 12,7 Kilometer vor den USA. Debütant Österreich wurde im Kreishafen vor Rendsburg Vierter.

"Wir wollen das WM-Ergebnis mitnehmen und zeigen, dass mit uns zu rechnen ist", hatte Bundestrainerin Sabine Tschäge vor dem Saisonabschluss in Schleswig-Holstein gesagt. Bei den Welttitelkämpfen in Budapest hatte das stark verjüngte Flaggschiff um Schlagmann Mattes Schönherr Rang fünf belegt und das Olympia-Ticket für Paris 2024 gelöst.

Beim Kanal Cup trat der Deutschland-Achter in der WM-Besetzung an, konnte allerdings nicht ganz an die beherzte Vorstellung von Budapest anknüpfen. Die Briten, die ohne WM-Fahrer an den Start gingen, und auch die USA, zusammengesetzt aus WM-Teilnehmern verschiedener Bootsklassen - waren stärker. Auch wenn beim WM-Dritten kurz vor dem Ziel zwei Ruderer dem kräftezehrenden Marathon Tribut zollen mussten und körperliche Probleme bekamen, konnte der Deutschland-Achter nicht mehr vorbeiziehen.

Wie jedes Jahr säumten zahlreiche Ruder-Fans die Strecke am Nord-Ostsee-Kanal, begleiteten die Boote zum Teil auch mit dem Fahrrad. Rund um die Rennen, die bereits am Freitagabend gestartet waren, gab es im Kreishafen zudem noch zahlreiche Bühnen mit Livemusik, unter anderem eine NDR Bühne.

