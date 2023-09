Proteste in Bad Segeberg: Förderzentrum soll geschlossen werden Stand: 18.09.2023 05:00 Uhr Die Schule am Kastanienweg in Bad Segeberg ist das einzige Förderzentrum für emotionale und soziale Entwicklung in Schleswig Holstein. Nun hat der Kreis die Auflösung der Schule beantragt. Dagegen formt sich Protest.

Es ist ein Morgen wie jeder andere auch an der Schule am Kastanienweg in Bad Segeberg. Die Schülerinnen und Schüler kommen zwischen 8:15 und 9 Uhr an, finden sich langsam in den Tag ein und bereiten sich auf den Unterricht vor. Und doch ist die Schule am Kastanienweg keine Schule wie jede andere. Sie ist das einzige Förderzentrum für emotionale und soziale Entwicklung in Schleswig-Holstein. Die Schülerinnen und Schüler haben individuelle Geschichten: ADHS, Autismus-Spektrumsstörungen, Missbrauchserfahrungen während der Kindheit.

Sorge, in alte Verhaltensmuster zu fallen

Marian und Tjark sind Schülersprecher an der Schule am Kastanienweg. Seit dem Frühjahr beschäftigt sie dabei vor allem eine Sache: Sie wollen die Auflösung des Schulbetriebs zum Ende des aktuellen Schuljahres verhindern. Denn wenn sie in einer anderen Schule, sei es eine sogenannte Regelschule oder auch ein anderes Förderzentrum, unterrichtet werden, fürchten sie in alte Verhaltensmuster zu fallen.

Marian ist seit drei Jahren an der Schule am Kastanienweg. An seiner alten Schule wurde er gemobbt, zog sich immer mehr zurück, kompensierte seinen Ärger mit Lügen und Ausrastern. Dadurch verlor er den Bezug zu seinen Eltern. Jetzt wohnt Marian in einem heilpädagogischen Kinderheim und besucht die Schule am Kastanienweg. Er fühlt sich dort sehr wohl: "Also wenn man mal Probleme hat, muss man sich einfach nur melden. Dann kommen die Lehrer schon zu dir und erklären dir halt diese Aufgabe."

Auflösung der öffentlichen Schule vom Kreis beantragt

Die Schule am Kastanienweg ist für Kinder und Jugendliche, die an sogenannten Regelschulen untergehen, sich nicht zurechtfinden und das System sprengen, erklärt Anne Rath, Lehrerin an der Schule am Kastanienweg: "Diese Kinder, diese Schüler sind an anderen Schulen nicht beschulbar. Für sie ist diese Schule hier oft die einzige, die letzte Möglichkeit, einen Schulabschluss zu machen." Aber geht es nach den Plänen des Kreises Segeberg, soll der Betrieb an der Schule am Kastanienweg eingestellt werden. Nach eigenen Angaben hat der Kreis im Frühjahr die Auflösung der öffentlichen Schule am Kastanienweg beim Bildungsministerium beantragt. Wie und wo die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrkräfte der Schule im nächsten Schuljahr zur Schule gehen bzw. arbeiten werden, weiß bisher noch keiner der Beteiligten.

Der Kreis erklärt, dass die meisten Schülerinnen und Schüler an einer Regelschule unterrichtet werden können. Für einen kleinen anderen Teil schlägt der Kreis vor, kleine Lerngruppen zu schaffen. Anne Rath kritisiert das: "Die anderen Schüler, die diese Symptomatiken dann zu spüren bekommen, würden sehr schnell mit Ablehnung reagieren. Das führt bei den anderen Kindern zu Überforderung, es würde zu Auseinandersetzungen kommen."

Ehemaliger Schüler: "Diese Schule ist alternativlos!"

Xaver Korhout war zwischen 1983 und 1989 selbst auf der Schule am Kastanienweg. Er sagt, dass die Kinder und Jugendlichen, die die Schule am Kastanienweg besuchen, auf den geschützten Bereich dort angewiesen sind: "Ohne diese Lehrkräfte mit dieser speziellen pädagogischen Ausbildung wäre ich nicht das, was ich heute bin. Ich habe Kinder, ich habe ein Haus, ich verdiene sehr gutes Geld. Ich wäre selbstständig sicherlich so nicht lebensfähig gewesen. Wir brauchen diese Schule. Diese Schule ist alternativlos!"

Marc Seemann ist der Vater von Schülersprecher Tjark. Sechs Schulen und Beschulungsarten hat sein Sohn vor der Schule am Kastanienweg durchlaufen. Aber weder in Regel-Grundschulen, noch im Hausunterricht oder bei Schultrainings, war Tjark richtig aufgehoben, sagt Seemann: "Diese Kinder haben alle einen Weg, den sie schon beschritten haben. Sie sind hier, weil sie hier das bekommen, was sie brauchen. Und genau so geht es den Eltern auch." Er befürchtet, dass sein Sohn ohne die Schule am Kastanienweg keinen Schulabschluss erlangt und nicht selbstständig wird.

Verband Sonderpädagogik kritisiert geplante Schließung

Auch für die Bundesvorsitzende des Verbands Sonderpädagogik, Angela Ehlers, wäre eine Schließung der Schule am Kastanienweg in Bad Segeberg nicht der richtige Weg. Mit einer Auflösung der Schule würde eine Landeplatz für Kinder und Jugendliche mit sehr herausfordernden Verhaltensweisen wegfallen. Wenn die Schülerinnen und Schüler der Schule am Kastanienweg auf sogenannte Regelschulen gehen, prognostiziert sie Separation. Man solle nicht bei den Kindern und Jugendlichen mit Inklusion ansetzen, die besonders herausfordernd seien, erklärt Ehlers. Eine Auflösung der Schule am Kastanienweg bewertet sie als das Gegenteil von dem, was gut ist.

Wie es für die Schule am Kastanienweg im kommenden Schuljahr weitergeht, ist bisher noch unklar. Das Bildungsministerium erklärt auf NDR-Anfrage, dass dort kein Antrag auf die Auflösung der Schule am Kastanienweg vorliege. Welche Konsequenzen eine Auflösung für die Schulgemeinschaft hätte und warum das Land den Schulträger nicht unterstützt, beantwortet das Ministerium bislang nicht.

