Mehrstündige Sperrung nach Unfall auf Sylt

In Kampen auf Sylt sind Freitagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei vier Menschen verletzt, drei davon schwer. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Straße nach List war über mehrere Stunden voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2023 11:00 Uhr

Haus und Grund kritisiert Heizungsgesetz

Der Bundestag hat das Heizungsgesetz verabschiedet. Damit müssen in Zukunft neu eingebaute Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Die Regeln sollen ab kommendem Jahr zunächst für Neubauten gelten. Bei allen anderen Gebäuden sollen die Kommunen erst eine Wärmeplanung vorlegen. Kritik kommt vom Eigentümerverband Haus und Grund in Schleswig-Holstein: Das Heizungsgesetz schreibe dem mündigen Immobilienbesitzer vor, was er zu tun und zu lassen habe. Nach Angaben des Verbandsvorsitzenden Alexander Blažek sind viele Eigentümer verunsichert. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2023 09:00 Uhr

Weiterhin Einschränkungen für Bahnreisende zwischen Hamburg und Berlin

Nach mehreren Brandanschlägen auf Kabelschächte müssen Bahnreisende auch am Sonnabend noch mit Einschränkungen auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin rechnen. Ab dem Mittag soll sich laut Bahn der Verkehr wieder normalisieren. In der Nacht zu Freitag waren der Polizei zufolge an drei Stellen im Hamburger Stadtgebiet Kabelschächte an Bahnstrecken in Brand gesetzt worden. Dadurch fielen mehr als 30 Züge im Fernverkehr ganz oder teilweise aus. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2023 09:00 Uhr

Feuer in Flüchtlingsunterkunft: Kripo ermittelt

In Trittau im Kreis Stormarn hat es Freitag in einer Unterkunft für Geflüchtete gebrannt. In dem Haus sollen sich mehrere Menschen aufgehalten haben, die aber alle das Gebäude rechtzeitig verlassen konnten. Laut Polizei wurde ein Mensch leicht verletzt, weil er aus dem Fenster gesprungen war. Der Brand war am Nachmittag aus bislang noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Die Kripo hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2023 08:00 Uhr

Abschiedsspiel für Fin Bartels

Freitagabend gab es eine Premiere im Kieler Holstein-Stadion: Ein Abschiedsspiel für einen Ex-Profi. Der Kieler Fin Bartels hat ja nach der vergangenen Saison seine Profikarriere beendet - und nun ein letztes Mal vor fast 8.000 Fans im Stadion gespielt. Mit dabei waren viele Ex-Profis wie Thorsten Frings, Tim Borowski, aber auch noch Aktive wie Jonas Meffert vom HSV.. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2023 08:00 Uhr

Bundesmittelstandstag der Union kritisiert Bundesregierung scharf

Beim Bundesmittelstandstag der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in Kiel hat der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung kritisiert. "Was wir an Wirtschaftspolitik erleben, ist unwürdig für die viertgrößte Industrienation der Welt", sagte Merz am Freitag. Deutschland brauche eine bessere Wirtschaftspolitik. Es sei die Zeit tiefgreifender Transformationen, sagte Merz. Zur internationalen Politik sagte Merz, man werde die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erst nach dem Ende der Kampfhandlungen sehen. Die Welt von morgen werde nicht mehr die Welt wie bisher sein. Es beginne eine Phase globaler Veränderungen, deren Ende man noch nicht definieren könne. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2023 11:00 Uhr

Wetter: sonnig und trocken

Am Sonnabendmittag und -nachmittag ist es in Schleswig-Holstein sonnig. Von der Nordsee her ziehen ein paar Wolkenfelder auf, doch es bleibt trocken. Die Temperatren liegen bei 24 bis 27 Grad an den Küsten und 27 bis 30 Grad im Binnenland. In der Nacht zum Sonntag bleibt es klar oder locker bewölkt, später kommen Nebel- und Hochnebelfelder dazu. Die Tiefstwerte liegen dann bei 11 bis 15, an den Küsten bei 17 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2023 08:00 Uhr

