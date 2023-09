Spätes Sommerwetter sorgt für volle Strände und Freibäder im Norden Stand: 09.09.2023 16:08 Uhr Viel Sonne und hohe Temperaturen haben die Menschen im Norden an Strände, in Cafés und Freibäder gelockt. Kommende Woche soll es langsam kühler werden. Auch Regen und Gewitter sind möglich.

Viele Menschen trieb es am Samstag auf die Inseln und an die Küste. "Das Wetter ist Bombe", sagte ein Mitarbeiter der Milchbar auf der ostfriesischen Insel Norderney. Vor dem Laden standen die Gäste Schlange, der Außenbereich war zwischenzeitlich voll. Auch am Timmendorfer Strand gab es viel Betrieb. Eine Mitarbeiterin des dortigen Café Wichtig sagte: Die Stimmung sei gut, aber es sei auch stressig. An der Nordsee verteilten sich die Urlauber und Tagestouristen die ganze Küste entlang.

Ab kommender Woche Schauer und Gewitter möglich

Im Laufe der nächsten Woche ziehen Wolken auf. Der Montag werde noch schön, hieß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Im Süden Niedersachsens und zwischen Hamburg und Lübeck können noch Temperaturen von rund 30 Grad erreicht werden. In Mecklenburg-Vorpommern sind gebietsweise 29 Grad möglich. Am Dienstag seien in einem nordwestlichen Streifen über das Emsland, Nordfriesland bis nach Norden Regenschauer und Gewitter bei Temperaturen zwischen 23 und 25 Grad zu erwarten. Der Mittwoch fühle sich bei 18 bis 22 Grad kühler an, örtlich trete schauerartiger Regen auf.

