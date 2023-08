Stand: 17.08.2023 07:06 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kiel: Rettungswagen stößt mit Auto zusammen

Bei einem Verkehrsunfall am Kieler Exerzierplatz sind am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. Dabei war laut Leitstelle ein Rettungswagen mit einem Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Helfer wurden alle Verletzten ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:30 Uhr

Dänemark ist Deutschlands Haupt-Stromlieferant

Aus keinem anderen Land importiert Deutschland mehr Strom als aus Dänemark. Das zeigen aktuelle Daten der Bundesnetzagentur. Anstoß für diesen Trend war der Bau einer neuen Hochspannungsleitung entlang der A7 in Schleswig-Holstein vor drei Jahren. Hinzu kommt die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke in Deutschland. Dänemark versorgt sich selbst vorrangig mit Windkraft, ist aber auch Transitland für norwegischen und schwedischen Strom vor allem aus Wasserkraft. Vom Fraunhofer-Institut heißt es: Deutschland könne sich komplett selbst mit Strom aus Kohle und Gas versorgen. Doch der Ökostrom aus dem Norden sei oft billiger. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 07:00 Uhr

ADAC warnt vor Rückreiseverkehr am Wochenende

Autofahrer müssen auf Autobahnen dieses Wochenende vermutlich viel Geduld mitbringen. Aufgrund des herannahenden Endes der Sommerferien in mehreren Bundesländern warnt der ADAC vor Staus. Insbesondere auf der A1 zwischen Lübeck, Hamburg und Bremen, auf der A7 zwischen Flensburg, Hamburg und Hannover sowie auf der A24 zwischen Berlin und Hamburg sei mit reichlich Urlaubsverkehr zu rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2023 12:05 Uhr

Minister Schwarz zu Gast bei Försterei in Daldorf

Forstminister Werner Schwarz (CDU) besucht heute die Försterei in Daldorf (Kreis Segeberg). Dabei besichtigt Schwarz eine Aufforstungsfläche. Hintergrund: Die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten wollen den Wald so umbauen, dass er unter den Bedingungen des Klimawandels bestehen kann. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 12:00 Uhr

Phönix Lübeck bezwingt Absteiger Oldenburg deutlich

Fußball-Regionalligist Phönix Lübeck hat am Mittwochabend mit 5:1 (1:0) gegen Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg gewonnen. Für die Lübecker war es der zweite Sieg im dritten Saisonspiel. Damit liegen sie aktuell auf Rang drei der Tabelle. Oldenburg ist Elfter. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:30 Uhr

Fünf schwer Verletzte bei Unfall nahe Reinbek

Bei einem Unfall in der Nähe von Reinbek im Kreis Stormarn sind am Mittwochabend fünf Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren auf einer Landstraße in der Nähe der A24 zwei Autos frontal zusammengestoßen. Der Grund ist noch unklar. Zwei Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 20:00 Uhr

Schleswig: Fielmann übergibt Landesarchiv jahrhundertealte Urkunden

Vertreter der Fielmann AG haben am Mittwoch zwei historische Urkunden an das Schleswig-Holsteinische Landesarchiv in Schleswig übergeben. Die Urkunden aus dem Umfeld des Gottorfer Hofes stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Sie wurden vorab für das Land ersteigert und restauriert. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 19:30 Uhr

Dänemark verlängert verschärfte Grenzkontrollen erneut

Pendler und Urlauber auf dem Weg nach Dänemark müssen sich vorläufig noch bis zum 22. August auf längere Wartezeiten einstellen. Bei den Übergängen an der deutsch-dänischen Grenze, zum Beispiel in Padborg, Kruså und Frøslev, ist laut dänischer Polizei weiterhin mit Ausweiskontrollen zu rechnen. Nachdem es während Protestaktionen in Dänemark und Schweden mehrfach zu Verbrennungen des Korans gekommen war, empfahl der dänische Polizeinachrichtendienst (PET), die Grenzkontrollen weiter zu verlängern. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:30 Uhr

Wetter: Mix aus Regen, Sonne und Gewitter

Heute vor allem südöstlich des Nord-Ostsee-Kanals zeitweise stark bewölkt und gelegentlich Regen, vereinzelt Gewitter. Sonst mitunter längerer Sonnenschein und überwiegend trocken. Höchstwerte 18 Grad in Hohwacht bis 21 Grad in Büsum. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 17 Grad in der Probstei und 20 Grad auf Eiderstedt. In der Nacht vor allem von der Elbe bis nach Ostholstein zeitweise stark bewölkt und teils schauerartiger Regen, vereinzelt Blitz und Donner möglich. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 07:30 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 3 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.08.2023 | 08:00 Uhr