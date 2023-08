Stand: 16.08.2023 14:34 Uhr Bau der Stromtrasse SuedLink soll im September starten

Der Bau der Stromtrasse SuedLink soll am 11. September an der Elbe beginnen. Das teilte das Unternehmen Tennet am Mittwoch mit. Erster Bauabschnitt ist ein rund fünf Kilometer langer Tunnel, in dem die Trasse zwischen Wewelsfleth (Schleswig-Holstein) und Wischhafen (Niedersachsen) unter der Elbe hindurch verläuft. Der Planfeststellungsbeschluss der Bundesnetzagentur dafür sei am Dienstag eingegangen, so Tennet. Zum Spatenstich in Wewelsfleth werden Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und die beiden zuständigen Minister aus Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, und Niedersachsen, Christian Meyer (ebenfalls Grüne), erwartet. Der Tunnel ist laut Tennet eines der größten Bauwerke von SuedLink. Die Bauzeit soll rund viereinhalb Jahre betragen. SuedLink ist eine für die Energiewende wichtige Stromtrasse. Auf rund 700 Kilometern soll sie Norddeutschland mit seinen vielen Windkraftanlagen mit dem stark industrialisierten Süden Deutschlands verbinden. Die Kosten belaufen sich auf rund zehn Milliarden Euro.

