Vor Travemünde: Feuer auf Fähre nach Schweden Stand: 16.08.2023 10:33 Uhr Die "Huckleberry Finn" war auf dem Weg von Travemünde nach Trelleborg, als an Bord plötzlich Feuer im Maschinenraum ausbrach. Die Besatzung konnte den Brand löschen. Das Schiff wurde zurück geschleppt.

Der Kapitän der Fähre habe um 4.30 Uhr die von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) betriebene deutsche Rettungsleitstelle See, das Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen, alarmiert, teilte die DGzRS mit. Das Schiff befand sich zu diesem Zeitpunkt etwa 19 Seemeilen (rund 35 Kilometer) von Travemünde entfernt.

Fregatte hatte sich auf Evakuierung vorbereitet

Die Mannschaft verhinderte mit ihrem Einsatz, dass sich das Feuer weiter ausbreiten konnte. Laut Polizei musste das fast 180 Meter lange Schiff danach wieder zurück nach Travemünde geschleppt werden. Es kam dort um 7 Uhr an. Es wurde unter anderem von Seenotrettungskreuzern begleitet. Etwa 130 Menschen sollen zu dem Zeitpunkt an Bord gewesen sein. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen wohl niemand. Die Passagiere mussten nicht von Bord gerettet werden. Darauf hatte sich die Besatzung der Fregatte "Rheinland-Pfalz" der Marine vorbereitet, die ebenfalls in der Nähe war.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei sind auf dem Schiff, machen sich ein Bild vom Brandort. Die Ermittlungen laufen.

