Fehmarnbeltquerung: Unterlagen für nächsten Bauabschnitt liegen aus

Die Deutsche Bahn plant den nächsten Bauabschnitt für die sogenannte Hinterlandanbindung bei der Fehmarnbelt-Querung. Von heute an können Interessierte sich die entsprechenden Unterlagen in Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) genauer ansehen. Konkret geht es um die Strecke von Neukirchen bis Großenbrode, wobei der Fehmarnsund ausgeklammert wird. Die Bahn will die Strecke elektrifizieren und in Teilen neu bauen. Ein wichtiger Punkt ist der Lärmschutz, außerdem steht ein Teil des Gebietes unter Naturschutz. Alle Unterlagen können bis zum 13. September im Rathaus eingesehen werden oder im Internet. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:00 Uhr

S3 nach Pinneberg nur noch im 20-Minuten-Takt

Wegen Bauarbeiten im Hamburger S-Bahn-Netz fährt die S3 nach Pinneberg ab heute nur noch im 20-Minuten-Takt. Außerdem fährt die S-Bahn nur noch bis zur Haltestelle Elbgaustraße. Wer von dort aus weiter in die Stadt oder nach Hamburg-Altona will, muss umsteigen. Ab dem 23. August sollen die Züge wieder normal fahren. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:00 Uhr

Strandkorbvermieter klagen über Verluste

Der überwiegend verregnete Sommer macht den Strandkorbvermietern in Schleswig-Holstein zu schaffen. Vor allem im Juli haben viele hohe Verluste gemacht. Die Strände seien für die Jahreszeit untypisch leer gewesen, heißt es vom Landesverband der Strandkorbvermieter. Die Ausfälle sind laut einigen Vermietern in dieser Saison nicht mehr aufzuholen. In Büsum (Kreis Dithmarschen) dagegen erzielte die Tourismus Marketing Service GmbH bis Ende Juli 10.000 Euro mehr Einnahmen mit ihren Strandkörben als im Vorjahr. Der Grund: viele Online-Vorabbuchungen und gestiegene Übernachtungszahlen. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:00 Uhr

Lagerhalle in Fockbek durch Feuer zerstört

In Fockbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat in der Nacht zu Montag eine Lagerhalle gebrannt. Laut Feuerwehr stand die Halle bereits in Flammen, als die Einsatzkräfte gegen 0.30 Uhr im Nübbeler Weg ankamen. In der Halle waren unter anderem Trecker abgestellt. Helfer konnten verhindern, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergriffen. Ein 74-jähriger Mann wurde leicht verletzt. Die Nachlöscharbeiten dauerten die ganze Nacht. Die Brandursache ist unklar, die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 150.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 07:30 Uhr

Norderwöhrden: Auto überschlägt sich

Bei einem Verkehrsunfall in Norderwöhrden bei Heide im Kreis Dithmarschen ist am Sonntagabend ein Mensch leicht verletzt worden. Laut Feuerwehr war ein Auto gegen 21 Uhr auf dem Dellweg aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, hatte sich überschlagen und war im Straßengraben gelandet. Die Rettungskräfte befreiten beide Insassen aus dem Wagen, eine Person kam ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 07:00 Uhr

DFB-Pokal: VfB Lübeck trifft auf TSG Hoffenheim

Im DFB-Pokal erwartet den VfB Lübeck heute Abend eine Herausforderung: Der Drittligist hat ab 18 Uhr den Bundesligisten TSG Hoffenheim im Stadion an der Lohmühle zu Gast. Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer setzt auf eine gute Verteidigung und sprach davon, "Nadelstiche" gegen den Bundesligisten setzen zu wollen. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 06:00 Uhr

Sierksdorf: Sechs Verletzte bei Unfall am Hansa-Park

Am Hansa-Park in Sierksdorf im Kreis Ostholstein hat es am Sonntagmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Leitstelle waren an einer Kreuzung vor dem Freizeitpark insgesamt drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Sechs Menschen, darunter ein Kind, wurden leicht verletzt und in umliegende Kliniken gebracht. Zwei freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz, außerdem mehrere Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und zwei Notärzte. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 06:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken bei 23 bis 27 Grad

Heute Vormittag und im Laufe des Tages wechseln sich Sonne und Wolken ab, es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 23 und 27 Grad, auf Sylt und Helgoland 21 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 06:00 Uhr

