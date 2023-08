Sechs Verletzte bei Unfall nahe Hansa-Park Stand: 13.08.2023 15:37 Uhr An einer Kreuzung vor dem Freizeitpark in Sierksdorf sind am Sonntag drei Autos zusammengestoßen. Auch ein Kind wurde verletzt.

Bei einem schweren Unfall in der Nähe des Hansa-Parks in Sierksdorf (Kreis Ostholstein) sind am Sonntagmittag sechs Menschen leicht verletzt worden, darunter ein Kind. Nach Angaben der Leitstelle waren insgesamt drei Fahrzeuge an einer Kreuzung vor dem Freizeitpark zusammengestoßen.

Offenbar Vorfahrt missachtet

Ersten Erkenntnissen zufolge war offenbar ein Autofahrer losgefahren, obwohl er keine Vorfahrt hatte.

Am Unfallort waren zwei freiwillige Feuerwehren sowie mehrere Rettungswagen und auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die sechs Verletzten wurden in umliegende Kliniken gebracht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein