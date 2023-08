Stand: 11.08.2023 07:41 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Millionen-Schaden durch Schwarzarbeit - Urteil erwartet

Im Prozess um einen Millionenschaden durch Schwarzarbeit will das Kieler Landgericht heute ein Urteil verkünden. Der 43 Jahre alte Angeklagte kann auf eine Haftstrafe zwischen fünf und sechs Jahren hoffen. Dies sicherte ihm die Kammer gegen ein umfangreiches Geständnis zu. Der Staatsanwaltschaft zufolge betrieb der Mann von Juni 2017 bis Februar 2023 in Neumünster nacheinander vier Bauunternehmen unter fremdem Namen. Dabei soll er auch Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Ländern ohne Aufenthaltstitel schwarz beschäftigt haben. Der Schaden für Finanzbehörden und Sozialversicherungen betrug laut Anklage rund 3,2 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 07:00 Uhr

Wikingertage in Schleswig starten mit Rekordbeteiligung

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) starten heute die Wikingertage. Auf den Königswiesen gibt es bis Sonntag Schaukämpfe und mittelalterliches Handwerk zu bestaunen. Organisator Stefan Vollbehr freut sich über eine Rekordbeteiligung: Mit 250 Aktiven, darunter 70 Kämpfern, kommen so viele Wikinger wie noch nie. Die Stadt Schleswig weist darauf hin, dass die Parkmöglichkeiten im Umfeld des Geländes begrenzt sind. Besucherinnen und Besucher mit dem Auto sollten den Schildern zum kostenpflichtigen Park-and-Ride-Platz im Gewerbegebiet St. Jürgen folgen. Von dort fährt ein Shuttlebus. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 07:00 Uhr

Überdurchschnittlich hoher Krankenstand in Schleswig-Holstein

Der Krankenstand der Beschäftigten in Schleswig-Holstein hat im ersten Halbjahr einen Höchststand erreicht. Es gab laut DAK-Gesundheit fast 70 Prozent mehr Fälle als im ersten Halbjahr des Vorjahres. Mehr als jeder zweite Arbeitnehmer hatte bis Ende Juni 2023 bereits mindestens eine Krankschreibung. So eine hohe Quote werde gewöhnlich erst am Ende eines Jahres erreicht, so die Krankenkasse. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 06:30 Uhr

Pläne für Buddenbrookhaus in Lübeck: Politiker bitten um Aufschub

Der Hauptausschuss der Lübecker Bürgerschaft hat am Donnerstag in einer Sondersitzung über die weitere Sanierung des Buddenbrookhauses diskutiert. Die Politiker bitten darum, eine Entscheidung erst nach der Bürgermeisterwahl im November zu fällen. Im Februar hatte die Bürgerschaft beschlossen, dass das denkmalgeschützte Kellergewölbe nicht für eine Treppe durchbrochen werden darf. Damit änderte sich der gesamte Sanierungsplan, die Bauarbeiten wurden gestoppt. Die landeseigene Investitionsbank Schleswig-Holstein kündigte an, dass die Förderung in Höhe von 19 Millionen Euro wegfalle, wenn die Stadt das Haus nicht wie ursprünglich geplant umbaue. Die Mitglieder der Bürgerschaft empfehlen Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) nun, die Pläne für das Haus noch einmal zu überarbeiten und eine Fristverlängerung der zugesagten Fördergelder des Landes zu beantragen. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 06:00 Uhr

Demonstration gegen Abschiebung von Mariem F.

Rund 100 Menschen haben sich am Donnerstag an einer Demo in Kiel beteiligt, um ihren Protest gegen die Abschiebung einer Tunesierin auszudrücken. Die Frau war mitten in der Nacht aus einer Psychiatrie in Rickling (Kreis Segeberg) nach Schweden gebracht worden. Gegen dieses Vorgehen gab es heftige Kritik, unter anderem von der Nordkirche. Kurz vor der Demonstration war bekannt geworden, dass das Sozialministerium den sogenannten Rückführungserlass inzwischen angepasst hat. In Schleswig-Holstein werden nun keine Menschen mehr abgeschoben, wenn sie stationär in einer Klinik untergebracht sind. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 06:00 Uhr

Wetter: Wolkig mit Aussicht auf Sonnenschein

Heute gibt es zeitweise durchziehende, mal lockere, mal dichte Wolkenfelder. Daneben scheint gelegentlich, im Tagesverlauf von der Westküste her auch häufiger, die Sonne. Am Morgen sind an der Ostsee, am späten Abend an der Nordsee einzelne Schauer möglich, ansonsten bleibt es verbreitet trocken. Höchstwerte 21 Grad in Hörnum auf Sylt bis 26 Grad in Uetersen. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwest- bis Südwind. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.08.2023 | 08:00 Uhr