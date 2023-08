Lauenburg: Eskalierter Streit endet mit Hunde-Bissen Stand: 11.08.2023 12:45 Uhr Bei einer Schlägerei zwischen drei Männern in Lauenburg sind zwei von ihnen schwer verletzt worden. Ein Beteiligter hatte laut Polizei seinen Hund von der Leine gelassen - und dieser verteidigte seinen Besitzer.

Nach Angaben der Polizei war ein 22-jähriger Mann am Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr mit seinem American Staffordshire Terrier in Lauenburg im Bereich des Graf-Bernhard-Ringes unterwegs. Dabei soll er auf einen 43-Jährigen getroffen sein, der einen Schlaggegenstand bei sich trug. Diesen setzte er laut Polizeibericht gegen das Tier ein, schlug und trat es. Der Hund war zu diesem Zeitpunkt angeleint. Der Mann soll sich daraufhin in die Murjahnstraße zurückgezogen haben. Kurz darauf kehrte er mit einem 19-Jährigen und einem weiteren Schlagutensil zurück.

Hundehalter bleibt unverletzt

Zwischen den drei Männern entstand ein Streit, der schnell eskalierte. Es kam zu körperlichen Attacken, so die Polizei. Der Hundebesitzer leinte seinen Hund ab. Dieser biss den beiden anderen Männern in die Unterarme. Sie wurden schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Hintergründe für den Vorfall sind noch unklar. Der 22-jährige Hundehalter ist unverletzt geblieben.

