Mann mit Schreckschusspistole im Zug löst großen Polizeieinsatz aus

In einem Regionalzug von Hamburg nach Lübeck hat Samstagabend ein junger Mann mit einer Schreckschusspistole für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Beamter der Bundespolizei die Pistole und setzte den 21-Jährigen und dessen 16 Jahre alten Begleiter noch im Zug fest. Der Lokführer habe einen Notruf abgesetzt. Am Bahnhof Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) warteten dann bewaffnete Beamte der Landes- und Bundespolizei. Erst dann stellte sich laut Polizei heraus, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelt. Den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2023 12:00 Uhr

Hartenholm hat wieder Wasser - aber noch nicht zum Trinken

In Hartenholm (Kreis Segeberg) sind die Arbeiten an der kaputten Wasserleitung vorangekommen. Nach Angaben von Thorsten Wiemer aus der Gemeindevertretung ist mittlerweile wieder Druck auf der Leitung. Es müsse aber erst noch kontrolliert werden, ob das Wasser getrunken werden kann - eine Labor-Anaylse steht noch aus. Es wird offiziell als Brauchwasser deklariert: es kann zum Beispiel für die Toilettenspülung genutzt werden. Wer kein Trinkwasser mehr zuhause hat, kann sich etwas in der Arztpraxis in der Dorfstraße abholen. Die Leitung war laut Gemeinde vermutlich am Freitag bei einer unterirdischen Verlegung von Stromkabeln angebohrt worden. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2023 11:00 Uhr

Zweite Fußball-Bundesliga: Holstein Kiel spielt bei Eintracht Braunschweig

Nach dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli startet heute auch Holstein Kiel in die neue Saison der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Kieler sind zu Gast bei Eintracht Braunschweig. Die Mannschaft hat im Vergleich zum vergangenen Jahr viele junge Spieler dazubekommen - und Spieler mit viel Erfahrung sind gegangen. Ein konkretes Saisonziel wollten die Verantwortlichen deshalb noch nicht nennen. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2023 09:00 Uhr

25. Tag der Seenotretter in Schleswig-Holstein

Heute ist Tag der Seenotretter. In vielen Häfen des Landes können sich Besucherinnen und Besucher auf spannende Einblicke freuen. Zum Beispiel gibt es in Büsum (Kreis Dithmarschen) bis 17 Uhr die Möglichkeit, an Bord des Rettungskreuzers "Theodor Storm" zu gehen und sich über die spendenbasierte Arbeit zu informieren. Auch das Bergen einer Person aus dem Wasser und ein Arbeitsbootmanöver werden gezeigt. Neben Büsum sind weitere Aktionen unter anderem in Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde), auf Helgoland (Kreis Pinneberg) und in List auf Sylt im Kreis Nordfriesland geplant. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger möchte mit dem Aktionstag auf die Arbeit der ehrenamtlichen Retterinnen und Retter auf Nord- und Ostsee aufmerksam machen. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2023 08:00 Uhr

Wetter: wolkig mit frischer Brise

Heute Nachmittag wird es zeitweise wolkig und weitere Schauer und Gewitter werden erwartet. Zwischendurch gibt es immer wieder Sonnenschein und trockene Abschnitte. Höchstwerte 19 Grad in Hattstedt bis 21 Grad am Schaalsee. Zeitweise weht mäßiger, an der Nordsee frischer bis starker, in Böen starker bis stürmischer Südwest- bis Westwind. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2023 08:00 Uhr

