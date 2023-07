Tausende Besucher beim Tag der Seenotretter in SH Stand: 30.07.2023 17:25 Uhr Zum 25. Mal hat die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zum Tag der Seenotretter eingeladen. Schätzungsweise 40.000 Menschen besuchten die Stationen laut DGzRS an Nord- und Ostseeküste am Sonntag, um sich unter anderem Rettungsübungen und die Senotrettungskreuzer anzuschauen.

Gegründet wurde die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger schon 1865, in Kiel. Seitdem sind die Seenotretter unermüdlich im Einsatz, bei Wind und Wetter. Grund genug, einmal im Jahr groß zu feiern: Traditionell passiert das am letzten Sonntag im Juli, diesmal war es also am 30. Juli soweit. Der Aktionstag mit verschiedenen Veranstaltungen fand entlang der Nord- und Ostseeküste statt, unter anderem in Büsum (Kreis Dithmarschen), Hörnum, Nordstrand (beide Kreis Nordfriesland), Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg), Schilksee (Kiel) und Travemünde (Lübeck).

Buntes Programm von Übungseinsätzen bis Mitfahrten

Um zu zeigen, was die Seenotretterinnen und -retter alles leisten, konnten sich Interessierte zum Beispiel anschauen wie ein Rettungseinsatz abläuft, wenn ein Mensch über Bord gegangen ist. An viele Orten hieß es auch "Open Ship". Zum Teil kkonnten Besucherinnen und Besucher sogar auf einer kleinen Tour an Bord der Rettungsboote mitfahren. Hüpfburgen, Shantychöre und Kapitänspatente für Kinder an Modellbecken waren an manchen Orten auch mit dabei. Alle weiteren Informationen zum Aktionstag gibt's unter www.seenotretter.de.

Spenden sammeln zum Tag der Seenotretter

Da sich die Seenotretter ausschließlich über Spenden finanzieren, ist der Tag jedes Jahr auch finanziell von großer Bedeutung für die Rettungsgesellschaft. Wer spendet, hilft ganz konkret, denn das Geld fließt in Ausrüstung und Schutz der Seenoretter. Und das gibt laut DGzRS den Besatzungen ein wichtiges Stück Sicherheit mit in die oft gefährlichen Einsätze auf See. Im letzten Jahr nahmen mehr als 25.000 Menschen am Aktionstag teil. Die DGzRS feiert bereits seit einem Vierteljahrhundert jährlich den Tag der Seenotretter.

