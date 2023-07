Holstein Kiel mit Last-Minute-Sieg bei Eintracht Braunschweig Stand: 30.07.2023 15:19 Uhr Dank eines Treffers in der Nachspielzeit hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel zum Saisonstart am Sonntag 1:0 (0:0) bei Eintracht Braunschweig gewonnen. Die Gastgeber mussten nach einer Gelb-Roten Karte fast die komplette zweite Spielhälfte in Unterzahl auskommen.

von Johannes Freytag

Lange hatte es im Eintracht-Stadion dennoch nach einem torlosen Remis ausgesehen, aber dann traf Holmbert Fridjonsson per Kopf für die Gäste aus Kiel. Die von Trainer Jens Härtel defensiv gut eingestellten Niedersachsen verteidigten zuvor zu Zehnt stark und ließen kaum Torchancen zu. Im ersten Durchgang war Braunschweig zudem die bessere Mannschaft mit mehr Zug zum Tor.

Während die Kieler am kommenden Sonnabend (13 Uhr) die SpVgg Greuther Fürth empfangen, treten die Braunschweiger am Sonntag (13.30 Uhr) zum Nachbarschaftsduell beim 1. FC Magdeburg an.

Braunschweig mit dem besseren Start

Bei der Eintracht standen die Neuzugänge Sebastian Griesbeck und Johan Gomez in der Startelf, auf Kieler Seite waren es sogar sechs: Shuto Machino, Carl Johansson, Colin Kleine-Bekel, Ba-Muaka Simakala, Marko Ivezic und Rückkehrer Tom Rothe.

Angetrieben von einer farbenfrohen Choreographie der Eintracht-Fans, die mit blauen und gelben Luftballons wedelten, erwischten die "Löwen" den besseren Start: Gomez vergab die erste gute Gelegenheit (2.), kurz darauf traf Fabio Kaufmann ins Tor, allerdings aus einer Abseitsposition heraus (3.). Zudem störten die Braunschweiger früh, sodass die Kieler anfangs nicht so richtig ins Spiel fanden.

Kiel nur nach Standards gefährlich

Erst nach 22 Minuten kamen die Gäste zu ihrer ersten Torchance - bezeichenderweise durch einen Freistoß: BTSV-Keeper Ron-Thorben Hoffmann faustete den Schuss von Simakala aus dem Winkel. Kurz darauf erwischte Machino den Ball nach einer Ecke von Simakala im Strafraumgewühl nicht richtig (27.).

Spielerisch lief es jedoch weiter bei den Hausherren besser: Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite vergab Anthony Ujah das 1:0, als er freistehend aus wenigen Metern den Ball genau in die Arme von Kiels Torwart Thomas Dähne köpfte (28.). Kurz vor der Pause setzte Ujah einen Kopfball knapp neben das Tor (45.+2).

Gelb-Rot für Kurucay, Fridjonsson trifft spät

Unmittelbar nach Wiederbeginn hatte Kiel die erste Großchance aus dem Spiel heraus: Nach Rothes langem Ball war Machino zur Stelle, setzte den Ball aber knapp über das Gehäuse (48.). Kurz danach schwächte sich die Eintracht selbst: Der bereits verwarnte Kurucay grätschte Simakala um und sah dafür von Schiedsrichter Arne Aarnink zu Recht die Geld-Rote Karte (51.). BTSV-Coach brachte Saulo Decarli (für Kaufmann), um die Abwehr-Viererkette wieder zu komplettieren.

Das Spielgeschehen verlagerte sich mehr und mehr in die Braunschweiger Hälfte. Die "Störche" hatten nun deutlich mehr Ballbesitz - richtig gefährlich wurden sie dabei aber nicht, weil die Gastgeber defensiv sehr gut standen. Lediglich Jonas Sterner (64.) und der eingewechselte Steven Skrzybski (68.) kamen zu Halbchancen, setzten den Ball aber jeweils neben das Eintracht-Tor. Als es nach einer letztlich gerechten Punkteteilung aussah, schlug Fridjonsson zu: Der Isländer nickte eine Kopfballverlängerung von Machino zum 1:0 ins Netz (90.+1). Machinos vermeintliches 2:0 zählte wegen einer Abseitsposition des Japaners nicht (90.+4).

1.Spieltag, 30.07.2023 13:30 Uhr Braunschweig 0 Holstein Kiel 1 Tore: 0: 1 Fridjonsson (90. +2)

Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Kurucay, Behrendt, Kijewski - Wiebe, Griesbeck, Nikolaou, K. Endo (70. Rittmüller) - F. Kaufmann (56. Decarli), Ujah (84. Krauße), Gómez (70. Caliskaner)

Holstein Kiel: Dähne - Johansson, Erras (46. M. Schulz), Kleine-Bekel, Rothe - Sterner (73. Fridjonsson), Sander, Ivezic (65. Skrzybski) - Simakala (82. Remberg) - Pichler (73. Holtby), Machino

Zuschauer: 20002



