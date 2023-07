Triple Ultra Triathlon in Lensahn: Debütant aus Polen gewinnt Stand: 30.07.2023 12:38 Uhr 11,4 Kilometer Schwimmen, 540 Kilometer Radfahren und 127 Kilometer Laufen - das ist die Distanz beim Triple Ultra Triathlon in Lensahn. Tomasz Maksymowicz ist am Sonnabend als erster Athlet ins Ziel gekommen.

Der Pole brauchte insgesamt 35 Stunden, 29 Minuten und 22 Sekunden - es war sein erster Triple Ultra Triathlon überhaupt. Er hatte nach eigenen Angaben vorher nur einen Ironman gemacht, trainiert 30 Stunden pro Woche. Nach dem Zieleinlauf sagte er: "Ich hatte eigentlich nicht den Plan zu gewinnen." Geklappt hat es trotzdem.

Startvoraussetzung: Ironman-Teilnahme

Etwa 30 Athleten haben sich der Herausforderung gestellt, viele waren auch am Sonntag noch auf der Laufstrecke unterwegs. Sie müssen zu Wasser und zu Land insgesamt mehr als 600 Kilometer zurücklegen. Wer hier mitmachen wollte, muss nicht nur halbwegs gut in Form sein - Voraussetzung, um in Lensahn im Kreis Ostholstein antreten zu dürfen, ist die erfolgreiche Teilnahme an einem Ironman. Wer diesen schon einmal geschafft hat, darf sich dann beim Ultra Triathlon auf der dreifachen Strecke von insgesamt 678 Kilometern versuchen. Zum Vergleich: Der Olympische Triathlon geht über eine Distanz von insgesamt 51,5 Kilometern.

Schweizerin gewinnt bei den Frauen

Für die 29 Ultra Triathleten ging es am Freitagmorgen um 7 Uhr los, nach Maksymowicz kamen Thorsten Eckert (36:50:08) und Richard Jung (37:57:52) ins Ziel und dürfen sich damit über einen Platz auf dem Podium freuen. Großen Jubel gab es auch bei Eva Huerlimann aus der Schweiz: Sie kam als erste Frau ins Ziel und darf sich künftig Weltmeisterin im Ultra Triple Triathlon nennen. Ihre Zeit: 38:18:34.

Die Siegerehrung beginnt am Sonntag um 18.30 Uhr. Das Zeitlimit für den Triple Ultra Triathlon liegt bei 58 Stunden.

