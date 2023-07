Große Umwege für Pendler wegen B5-Sperrung bei Hemmingstedt Stand: 30.07.2023 16:51 Uhr Autofahrer, die im Kreis Dithmarschen auf die B5 angewiesen sind, müssen sich ab Montag auf weite Umwege einstellen. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten in Hemmingstedt. Die Sperrung gilt vier Wochen lang - bis zum 25. August.

In Hemmingstedt im Kreis Dithmarschen müssen im Bereich der Raffinerie zwei Brücken saniert werden. Die Bundesstraße 5 wird daher ab morgen für insgesamt vier Wochen voll gesperrt. Obwohl der Abschnitt nur etwa einen halben Kilometer lang ist, bedeutet die Maßnahme für Autofahrer große Umwege mit Verzögerungen von bis zu 30 Minuten.

Umleitung ist eingerichtet

Die Sperrung beginnt aus Heide kommend kurz hinter der A23-Unterführung - und aus Süden in Richtung Heide kommend ab dem Grünen Weg. Der reguläre Verkehr wird bis zum 25. August in Richtung Norden ab Meldorf und in Richtung Süden ab Heide umgeleitet. Die Umleitung führt in beiden Richtungen über die Landesstraße 153 und die B203.

Tankwagen erreichen die Raffinierie über die B431 ab der A23-Abfahrt Albersdorf (aus Süden kommend) oder über die B203 ab der Autobahn-Abfahrt Heide-West (aus Norden kommend).

