Insolventes Bauunternehmen aus SH stellt Bauherren vor Probleme

Menschen aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die mit der mittlerweile insolventen Bausatzhaus Nord Holstein GmbH aus Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ein Haus bauen wollten, berichten von großen Problemen. Das Unternehmen baute unter der Marke Ytong als Franchise-Nehmer Häuser im Norden. Kunden berichten unter anderem, dass Fenster und Klinker nicht kamen, obwohl der Unternehmer das Geld dafür schon bekommen haben soll. Monate später hat die Bausatzhaus Nord Holstein Insolvenz angemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2023 07:00 Uhr

Landtag: Arbeit der Landesregierung in der Kritik

Der schleswig-holsteinische Landtag beschäftigt sich zurzeit mit Arbeit der schwarz-grünen Landesregierung. Die FDP ist mit der Koalition aus CDU und Grünen erwartungsgemäß unzufrieden und fordert vom Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eine Erklärung, wie dieser die Haushaltsprobleme in den Griff bekommen will. CDU und Grüne verweisen auf ihre Erfolge nach einem Jahr Regierungszeit. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2023 06:30 Uhr

Neuer Sprengversuch am Kieler Kesselhaus

Die Sprengung eines ehemaliges Kesselhauses auf dem Gelände des alten Kohlekraftwerks auf dem Ostufer in Kiel hat am Dienstag trotz zweier Versuche nicht geklappt. Nach Angaben des Sprengmeisters ist nur der vordere Teil des Gebäudes wie geplant umgefallen, der hintere nicht. Heute soll es nun eine weitere Sprengung mit neuen Ladungen geben. Beim allerersten Sprengtermin - eines anderen Kraftwerkteils - Anfang April hatte es ebenfalls eine Panne gegeben: Ein Metallstück war in ein gut einen Kilometer entferntes Haus eingeschlagen. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2023 06:00 Uhr

Krankenhausreform: Kliniken in SH kritisieren Zeitplan

Nicht alle Kliniken in Schleswig-Holstein sind von der geplanten Krankenhausreform, für die Bund und Länder am Montag Eckpunkte festgezurrt haben, begeistert. Kritik gibt es vor allem am Zeitplan. Das Krankenhaus Nordfriesland und das Städtische Krankenhaus in Kiel sagen, dass das Eckpunktepapier keine Pläne für eine kurzfristige Finanzspritze vorsehe. Die sei aber notwendig, um weitere Krankenhaus-Insolvenzen zu verhindern. Das Klinkum Nordfriesland meint, der Bundesgesundheitsminister würde weitere Insolvenzen billigend in Kauf nehmen. Doch es gibt auch positive Punkte. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und das Helios Klinikum Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) erhoffen sich vom neuen Finanzierungssystem Qualitätssprünge in der Behandlung. Und das Städtische Krankenhaus in Kiel begrüßt, dass die Länder mehr Entscheidungsgewalt bei der Umsetzung der Reform bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2023 06:00 Uhr

Blitzeinschläge beschäftigen Rettungskräfte im Land

Mehrere Blitzeinschläge in Gebäude beschäftigen seit den frühen Morgenstunden Rettungskräfte im Land: In Quickborn (Kreis Pinneberg) bekämpfen Feuerwehr und Technisches Hilfswerk seit 3 Uhr einen Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus. Nach Angaben der Rettungsleitstelle ist das Feuer noch nicht komplett unter Kontrolle. Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Auch in Ahrensbök und Oldenburg (beide Kreis Ostholstein) meldet die Polizei Blitzeinschläge in Gebäude - hier wurde jeweils die Elektrik beschädigt. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2023 06:00 Uhr

Feuer sorgt für sechsstündige Sperrung auf A23

Die A23 bei Hohenhörn (Kreis Dithmarschen) ist in der Nacht zum Mittwoch wegen eines Brandes für mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt worden. Strohballen auf dem Anhänger eines Lastwagens waren laut Polizei während der Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Gegen kurz vor 2 wurde die Sperrung nach etwa sechs Stunden aufgehoben. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2023 05:30 Uhr

Wetter: bewölkt mit einzelnen Schauern

Am Mittwoch ist es in Schleswig-Holstein stark bewölkt mit nach Osten abziehenden kräftigen Gewittern. Im Laufe des Vormittags bleibt es wechselnd bewölkt. Nachmittags und abends kommen wieder einzelne Schauer und Gewitter dazu. Die Höchststemperaturen liegen bei 21 bis 24 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2023 06:00 Uhr

