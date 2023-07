Wolfsnachwuchs im Segeberger Forst in Fotofalle getappt Stand: 12.07.2023 10:09 Uhr Im Segeberger Forst sind Wolfswelpen gesichtet worden. Eine Fotofalle hat zwei Jungtiere beim Spielen abgelichtet. Mit ihren Eltern bilden sie das erste Wolfsrudel in Schleswig-Holstein seit 180 Jahren.

Schon vor Wochen wurde die Wölfin "GW2656f" im Segeberger Forst (Kreis Segeberg) mit stark vergrößerten Zitzen beobachtet - ein Indiz dafür, dass sie Jungtiere säugt. Die waren aber lange im eigens für die Geburt gegrabenen Bau versteckt. Erst Anfang Juli tappten die beiden Geschwister beim Spielen in eine Fotofalle. Laut Umweltministerium handelt es sich bei dem Wolfsrudel um das erste in Schleswig-Holstein seit 180 Jahren.

Welpen sind etwa acht Wochen alt

Experten zufolge leben aktuell zehn Wölfe in Schleswig-Holstein - den Nachwuchs im Segeberger Forst noch nicht miteingerechnet. Auf den Fotos sind zwei Welpen zu sehen. Wie groß der Wurf tatsächlich ist, ist noch nicht bekannt. Die Welpen sind aktuell etwa acht Wochen alt und werden noch komplett von beiden Elterntieren mit Nahrung versorgt, so das Umweltministerium.

Die Sichtung der beiden Welpen fällt mitten in politische Diskussionen zum Umgang mit der wiedererstarkten Wolfspopulation im Land. Am Freitag entscheidet der Kieler Landtag darüber, ob der Wolf in Schleswig-Holstein ins Jagdrecht aufgenommen werden soll.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Wolf