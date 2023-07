Strohfeuer auf A23 sorgt für stundenlange Sperrung Stand: 12.07.2023 07:01 Uhr Die A23 bei Hohenhörn musste in der Nacht zum Mittwoch aufgrund eines Brandes in beide Richtungen für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Gegen acht Uhr waren am Dienstagabend auf der A23 bei Hohenhörn (Kreis Dithmarschen) Strohballen auf dem Anhänger eines Lkw während der Fahrt in Brand geraten. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Ladung schon voll in Flammen. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Autobahn nach Angaben der Leistelle in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Fahrbahn für sechs Stunden gesperrt

Für die Löscharbeiten verteilten die Einsatzkräfte einen Teil des Stohs auf der Fahrbahn. Der Rest wurde zum vollständigen Ablöschen nach Schafstedt transportiert. Der Fahrer des Lkw wurde nicht verletzt. Nach sechs Stunden konnte die Fahrbahn gegen zwei Uhr wieder freigegeben werden.

