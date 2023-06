Stand: 28.06.2023 06:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Dithmarschen wirbt mit Projekt um Lehrkräfte

Der Kreis Dithmarschen will für potentielle Lehrkräfte attraktiver werden. Dafür gibt es seit einiger Zeit das Projekt "Dithmarschen-macht-Schule". Das soll Vorurteile über den Kreis abbauen, zudem wird Interessierten bei der Suche nach einer Wohnung oder auch einem Kita-Platz geholfen. Die Region zwischen Brunsbüttel und Büsum ist laut Bildungsministerium landesweit der Kreis mit den meisten offenen Stellen. Zu dem Projekt gibt es bereits positive Rückmeldungen, zum Beispiel von Studierenden im Praktikum, sagt Leiterin Daniela Holst. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 07:00 Uhr

Wirtschaft in SH: Weniger Bürokratie beim Klimaschutz

Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter aus Schleswig-Holstein fordern mehr Freiheiten, um klimaneutral werden zu können. Das machten sie am am Dienstagabend auf dem Jahresempfang der IHK zu Lübeck deutlich. Nur mit weniger Vorschriften könnten Unternehmen die Klimawende erfolgreich meistern. "Ich wünsche mir weniger Regulatorik, also weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungsverfahren und uns einfach machen lassen", sagte IHK-Präses Hagen Goldbeck. Er betonte, die Unternehmen würden bei der Klimaneutralität durchaus großes Potential für Wachstum und Arbeitsplätze sehen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte bei dem Empfang, er sehe in der Energiewende eine historische Chancen für Schleswig-Holstein. Er will sich zum Beispiel für schnellere Genehmigungsverfahren einsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 06:00 Uhr

Weiche in Pinneberg repariert

Am Dienstagabend mussten Bahnreisende in Schleswig-Holstein teils länger auf ihren Zug warten. Betroffen war unter anderem die Marschbahn von Sylt aus und die Strecke Kiel-Hamburg. Grund war eine kaputte Weiche im Bereich Pinneberg. Diese konnte laut der Deutschen Bahn aber in der Nacht zum Mittwoch repariert werden. Vereinzelt kann es noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 06:00 Uhr

Fliegerbombe in Kiel entschärft

In Kiel hat der Kampfmittelräumdienst am späten Dienstagnachmittag eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. Die Entschärfung des Blindgängers, der bei Bauarbeiten in direkter Nähe einer Schule entdeckt worden war, verlief laut Hans-Jörg Kinsky vom Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein problemlos. Zwischenzeitlich mussten die Experten ihre Arbeit unterbrechen, nachdem die Polizei im abgesperrten Sicherheitsbereich ein Kind entdeckt hatte. Kurze Zeit später konnte wie geplant der sogenannte Detonator der Bombe gesprengt werden. Etwa 3.000 Menschen hatten für die Bombenentschärfung für etwa zwei Stunden ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 06:00 Uhr

Keine Vorgaben für Reisekosten bei Klassenfahrten aus SH

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach in Schleswig-Holstein Vorgaben für Reisekosten bei Klassenfahrten geplant sind. Es gebe kein entsprechendes Schreiben des Ministeriums, erklärte Prien. Die Budgets, die den Schulen und Schulämtern im April nach Verabschiedung des Landeshaushaltes zur Verfügung gestellt wurden, hätten weiter Bestand. Zuvor hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) über Unmut an Schulen berichtet, weil das Land kurzfristig die Reisekosten für Lehrkräfte gekürzt habe. Viele Klassenfahrten stünden nun auf der Kippe, so die GEW. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 06:00 Uhr

Wolf soll ins Jagdrecht aufgenommen werden

Der Wolf soll in Schleswig-Holstein ins Jagdrecht aufgenommen werden. Damit soll Rechtssicherheit geschaffen werden, unter welchen Umständen in Einzelfällen sogenannte Problem-Wölfe getötet werden können. Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) betonte, dass sich am Schutzstatus des Wolfes nichts ändere. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 05:30 Uhr

Wetter: Überwiegend freundlich bei bis zu 24 Grad

Vor allem im Norden SHs gibt es heute viel Sonne, an der Elbe, im Lauenburgischen und in Ostholstein zeigen sich auch einige Wolken. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 20 Grad auf Amrum und 24 Grad in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein). Nur an der Nordsee sind am Nachmittag einzelne Schauer möglich. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.06.2023 | 06:00 Uhr