Stand: 23.06.2023 06:55 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Air Defender endet heute

In Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) und Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) geht heute die Luftwaffen-Übung Air Defender zu Ende. Am Donnerstagabend sind die letzten Kampfjets von ihren Übungsflügen zurückgekehrt. Laut Luftwaffe sind heute keine weiteren Manöver geplant, es soll auch keine Flugverbote für die zivile Luftfahrt mehr geben. Etwa 80 Kampfjets, 1.600 Soldatinnen und Soldaten sowie tonnenweise Material werden jetzt wieder in ihre Heimatländer verlegt. Deshalb werden nach Angaben der Bundeswehr heute und in den kommenden Tagen wieder große Transportmaschinen auf den beiden Fliegerhorsten landen. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 07:00 Uhr

Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Unfall im Kreis Segeberg sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Auf einer Landstraße zwischen Henstedt-Ulzburg und Alveslohe sind laut Polizei am späten Abend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die beiden verletzten Fahrer wurden in Krankenhäuser nach Hamburg gebracht. Einer der beiden war nach Angaben der Polizei stark betrunken. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 06:30 Uhr

Innenministerium kündigt rechtliche Schritte gegen "Letzte Generation" an

Nach den Farb-Attacken der "Letzten Generation" auf Sylt hat Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag ein konsequentes Vorgehen gegen die Aktionen der Gruppe angekündigt. Die Ministerin sagte in Westerland, Schleswig-Holstein bereite sich konkret darauf vor, dass Mitglieder der "Letzten Generation" in Präventivgewahrsam genommen werden könnten, um weitere Straftaten zu verhindern. Für diesen Schritt sind die rechtlichen Hürden aber sehr hoch. Das Innenministerium arbeitet laut Sütterlin-Waack außerdem gerade an einem neuen Konzept, wie die Polizei landesweit mit Protestaktionen der "Letzten Generation" umgehen soll. Eine Frau aus Berlin, die an Aktionen auf der Insel beteiligt war, sagte NDR Schleswig-Holstein, sie könne es nicht verstehen, dass die Politik es für richtig halte, sie lieber einzusperren, als Klimapolitik zu betreiben. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 06:00 Uhr

Brandbrief: Eltern bemängeln Lehrkräftemangel

In einem Brandbrief haben sich die Elternvertretungen von drei Stormarner Gemeinschaftsschulen an Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) gewandt. Die Eltern bemängeln Unterrichtsausfall, den ständigen Einsatz neuer Vertretungslehrkräfte und die mangelhafte Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Sie sehen die Schulausbildung ihrer Kinder gefährdet. Die Probleme bestehen nicht nur im Kreis Stormarn, so der Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen, Thorsten Muschinski. Sie seien seit vielen Jahren bekannt und auf zahlreiche Versäumnisse zurückzuführen. Die Situation könnte sich laut Muschinski noch verschärfen. Der Lehrberuf müsse wieder attraktiver werden. Bildungsminsterin Karin Prien will sich heute zu dem Problem äußern. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 06:00 Uhr

Wetter: Wechselhaft, später freundlicher bei bis zu 23 Grad

Zunächst ist es noch bewölkt, teilweise mit Schauern. Diese ziehen im Verlauf des Tages Richtung Osten ab. Später gibt es im Norden des Landes und an der Nordseeküste vermehrt Sonne. Im Südosten wird es erst zum Nachmittag freundlicher. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 19 Grad auf Amrum und 23 Grad in Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.06.2023 | 06:00 Uhr