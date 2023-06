Eurojackpot: 120-Millionen-Euro-Gewinner aus SH hat sich gemeldet Stand: 28.06.2023 14:45 Uhr Der Rekordgewinner beim Lotto-Eurojackpot vom vergangenen Freitag hat sich mittlerweile gemeldet und seinen Gewinn von 120 Millionen Euro geltend gemacht. Das teilte Lotto Schleswig-Holstein am Mittwoch mit.

In der Lotterie Eurojackpot hat ein Spieler aus Schleswig-Holstein 120 Millionen Euro gewonnen. Zuvor hatte es 14 Ziehungen ohne Hauptgewinn gegeben. Nachdem am Wochenende noch über die Identität des oder der Glücklichen gerätselt worden war, hat sich der Gewinner am Mittwoch gemeldet. "Zum Schutz des Spielteilnehmers und zur Wahrung seiner Identität werden wir keine personenbezogenen Daten veröffentlichen", erklärte NordwestLotto-Sprecher Florian Blömer. Dank der Gewinnzahlen 2, 3, 18, 23, 39 und den beiden Eurozahlen 6 und 8 ging der Eurojackpot erstmals seit dessen Bestehen nach Schleswig-Holstein. "Der Tippschein wurde in der Mitte Schleswig-Holsteins abgegeben für einen Spieleinsatz von zehn Euro", sagte Blömer am Sonnabend.

Frühere Gewinne nicht eingelöst

In Schleswig-Holstein war laut NordwestLotto in den vergangenen Jahren zweimal ein Gewinn nicht eingelöst worden. 2017 habe ein Teilnehmer der Umweltlotterie "Bingo" 340.000 Euro gewonnen und nicht eingefordert. Drei Jahre später sei der Gewinn eines Goldbarrens im Wert von 50.000 Euro nicht eingelöst worden. Das könne aber noch geschehen, meinte Blömer.

Acht weitere Gewinner holen mehr als zwei Millionen Euro

Für Schleswig-Holstein ist der Gewinn nach Angaben von Westlotto ein ganz besonderer. Erstmals in der Geschichte von Eurojackpot habe es ein Spieler aus Schleswig-Holstein geschafft, einen Treffer in der ersten Gewinnklasse zu erzielen. Der bisherige Eurojackpot-Rekord für Schleswig-Holstein stamme aus dem Juni 2018. "Damals hatte ein Tipper knapp sechs Millionen Euro in Gewinnklasse 2 gewonnen", hieß es in einer Mitteilung.

Acht weitere Tipper oder Tippgemeinschaften aus Deutschland dürfen sich über immerhin mehr als zwei Millionen Euro in der zweiten Gewinnklasse freuen. Die Summe geht den Angaben zufolge nach Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Eurojackpot: Fünf Zahlen plus zwei Zusatzzahlen

Die hohe Summe des Jackpots baut sich auf, wenn kein Spieler die gezogenen Zahlen 5 aus 50 und die Eurozahlen (Zusatzzahlen) 2 aus 12 richtig ankreuzt. Das nicht verteilte Geld aus der ersten Gewinnklasse wandert dann in den Jackpot für die nächste Ziehung. Ziehungsort ist Helsinki, koordiniert wird die Lotterie von Westlotto in Münster. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.

