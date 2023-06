Stand: 13.06.2023 09:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

18-Jähriger bei Badeunfall gestorben

Nach einem Badeunfall in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) ist ein 18-Jähriger gestorben. Er war am Montag aus dem Wasser gerettet und in einen Klinik gebracht worden. Dort verstarb er laut Polizei in der Nacht zum Dienstag. Ein weiterer Badegast, ein 23-Jähriger, musste am Montag ebenfalls gerettet und am Strand reanimiert werden. Auch er kam ins Krankenhaus. Die beiden Männer waren unabhängig voneinander ins Wasser gegangen, aber gleichzeitig in Not geraten. Die starke Unterströmung durch den anhaltenden Ostwind hatte sie erfasst. In Timmendorfer Strand und anderen Orten herrscht aktuell Badeverbot. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2023 09:00 Uhr

Bundespräsident kommt nach Eckernförde

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist drei Tage lang zu Gast in Schleswig-Holstein. Von heute an bis Donnerstag verlegt er seinen Amtssitz nach Eckernförde. Der Bundespräsident will sich nach eigenen Angaben ein Bild von den Themen in der Region machen. Außerdem möchte er mit Kommunalpolitikerinnen und -politikern sowie mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, unter anderem auf dem Wochenmarkt. Dabei soll es um aktuelle Probleme wie den Fachkräftemangel und den Wohnungsmarkt gehen. Am Ende seines dreitägigen Besuchs wird Steinmeier in der St. Nikolai Kirche zwölf engagierten Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verleihen. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2023 07:00 Uhr

Sportvereinen fehlen Übungsleiter

In Schleswig-Holstein fehlen laut Landessportverband Hunderte Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Das führe dazu, dass Mannschaften und Kurse aktuell nicht alle Sportinteressierten aufnehmen können. So stehen zum Beispiel auch beim ATSV Stockelsdorf etwa 120 Kinder auf der Warteliste fürs Eltern-Kind-Turnen. Während der Pandemie, als der Vereinssport teilweise brach lag, sind demnach einige Trainerinnen und Trainer abgesprungen und nicht wieder zurückgekommen. Gleichzeitig hat nach Corona die Nachfrage nach Vereinssport deutlich angezogen. Um Ehrenamtliche zu gewinnen, bietet der Landessportverband für Eltern oder Schülerinnen und Schülern verstärkt kostenlose Trainer-Schnellkurse an. Denn laut Verband schrecken Interessierte oft vor langen und aufwendigen Lehrgängen mit Auswärtsterminen zurück. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2023 07:00 Uhr

Flächenbrand in Kaltenkirchen

Am Montagabend ist in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) eine Fläche von rund zwei Hektar in Höhe des Schirnauwegs in Brand geraten. Etwa 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Mit Drohnen wurde nach Glutnestern gesucht. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2023 06:30 Uhr

Special Olympics World Games: Athleten auch in SH untergebracht

Schleswig-Holstein ist Gastgeber von fünf Delegationen für die Special Olympics World Games, das weltweit größte inklusive Sportfest. Dieses finden vom 17. bis zum 25 Juni in Berlin statt. Viele der rund 7.000 Athletinnen und Athleten reisen schon jetzt aus der ganzen Welt an und werden im Vorfeld der Spiele in sogenannten Host Towns untergebracht - auch im Norden. So empfängt zum Beispiel die Hansestadt Lübeck rund 70 Athletinnen und Athleten aus Schweden, Norderstedt (Kreis Segeberg) beherbergt die Delegation aus Norwegen und in Schleswig machen 12 Sportlerinnen und Sportler aus Katar Station. Alle Städte stellen umfangreiche Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung. Begrüßt werden die Teilnehmenden in den Host Towns mit einem bunten Rahmenprogramm, zum Beispiel einer Filmvorführung in Lübeck oder einem Fest im Stadtpark Norderstedt. Eröffnet wird das Programm in jeder Station mit einem Fackellauf. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2023 06:00 Uhr

Wetter: Wenig Wolken, viel Sonne bei bis zu 26 Grad

Heute gibt es viel Sonne, gelegentlich ein paar lockere Wolken. Dabei bleibt es trocken bei Temperaturen zwischen 20 Grad in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) und 26 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.06.2023 | 09:00 Uhr