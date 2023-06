Stand: 08.06.2023 06:51 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Trockenheit macht Landwirten zu schaffen

Viele Landwirtinnen und Landwirte in Schleswig-Holstein sorgen sich wegen fehlender Niederschläge. Gerade im Binnenland auf dem Geestrücken ist es sandig und daher besonders trocken. An Nord- und Ostseeküste sind die Böden dagegen aktuell noch feuchter, weil sie mehr Wasser speichern können. Kritisch werde es vor allem bei Ackerbohnen und Weizen, sagt der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Ostholstein-Lübeck, Heinrich Mougin: "Wenn wir in den nächsten zehn Tagen kein Wasser bekommen, müssen wir im Weizen mit Ernteausfällen in größerer Dimension rechnen." | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:00 Uhr

OVG: Windpläne für die Mitte Schleswig-Holsteins haben Bestand

Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat zwei Anträge gegen die Regionalpläne für Windkraft abgewiesen. Damit bleiben die Flächenpläne in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Plön sowie den Städten Kiel und Neumünster bestehen. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:00 Uhr

Brokstedt: SH und Hamburg fordern Konsequenzen

Viereinhalb Monate nach der Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) fordern Schleswig-Holstein und Hamburg gemeinsam Konsequenzen.Darüber wollen sie in der nächsten Woche auf der Innenministerkonferenz in Berlin mit den anderen Ländern beraten. Unter anderem geht es um mehr Sicherheit in Zügen und ein Waffenverbot an Bahnhöfen. Außerdem muss laut Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) die Zusammenarbeit der Behörden verbessert werden. Ausländische Mehrfach- und Intensivtäter sollen länderübergreifend erfasst und die Abschiebung verbessert werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:00 Uhr

Air Defender-Übung ab Montag

Kommende Woche wird es laut am Himmel über Schleswig-Holstein: Grund ist das geplante Großmanöver Air Defender. Es wird die größte Luftoperationsübung seit Bestehen der NATO. Beteiligt sind etwa 10.000 Soldaten aus 25 Nationen und viele Flugzeuge. Konkret geht es in Schleswig-Holstein um die Zeit zwischen 16 und 20 Uhr abends. Abgesehen von den Militärfliegern darf dann niemand in den Übungskorridoren am Himmel unterwegs sein. Verhältnismäßig groß sind die zu erwartenden Auswirkungen auf Sylt. Der Flughafen liegt unmittelbar im Übungskorridor, was bedeutet, dass zwischen 16 und 20 Uhr Flugzeuge weder landen noch starten dürfen. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:00 Uhr

Messerattacke Brokstedt: Prozessauftakt im Juli

Der Prozess um den tödlichen Messerangriff in einem Regionaexpress in Brokstedt (Kreis Steinburg) soll am 7. Juli vor dem Landgericht Itzehoe beginnen. Das wurde am Mittwoch im Innen- und Rechtsausschuss bekannt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten zweifachen Mord sowie vierfachen versuchten Mord vor. Der Palästinenser soll Ende Januar eine 17-Jährige und einen 19-Jährigen erstochen haben. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 07:00 Uhr

Feuer in leerstehender Villa in Bad Segeberg

In Bad Segeberg ist die Feuerwehr am Mittwochabend zu einer leerstehenden Villa ausgerückt. Laut Leitstelle wurden die Einsatzkräfte gegen 20 Uhr alarmiert. Insgesamt waren 120 Helferinnen und Helfer im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Weil es stark rauchte, wurden Anwohnerinnen und Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Die Löscharbeiten dauerten bis 1.30 Uhr in der Nacht. Verletzt wurde niemand. Ursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest.

Prien wehrt sich gegen Rassismus-Vorwürfe

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) wehrt sich gegen Rassismus-Vorwürfe aus der SPD und der Grünen Jugend. Hintergrund sind umstrittene Äußerungen Priens über die Grüne Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne). In einem NDR Interview hatte die Bildungsministerin gesagt, natürlich sei Aminata Touré durch ihre eigene Fluchtgeschichte geprägt. Aber am Ende müsse man in der Lage sein, sich als Politiker von seinem eigenen Schicksal ein Stück weit zu lösen. Deshalb hatten ihr SPD Landesvorsitzende Serpil Midyatli und die Grüne Jugend Rassismus vorgeworfen. Prien sagte in einer Stellungnahme, sie habe auch ihre eigene, jüdische Perspektive hervorgehoben. Sie setze sich gegen jede Form von Rassismus ein. Sollte ein falscher Eindruck entstanden sein, bedaure sie dies zutiefst. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 06:00 Uhr

Heimsieg gegen Wetzlar: THW Kiel praktisch schon Meister

Der THW Kiel steht unmittelbar vor dem Gewinn der Deutschen Handball-Meisterschaft.Durch das 38:23 (19:10) gegen die HSG Wetzlar am Mittwochabend hat Konkurrent SC Magdeburg nur noch rein theoretische Chancen auf die Titelverteidigung. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 06:00 Uhr

Wetter. Wolken, später Sonne bei 15 bis 27 Grad

Anfangs ist es noch bewölkt, im weiteren Tagesverlauf lockert es auf und es scheint länger die Sonne. Im Kreis Herzogtum Lauenburg können einzelne Schauer möglich sein. Die Temperaturen erreichen 15 Grad in Hörnum auf Sylt und 27 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 06:30 Uhr

