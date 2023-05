Unbekannte Substanz tritt aus: Sieben Verletzte in Elmshorn

Stand: 11.05.2023 15:57 Uhr

Der Austritt einer unbekannten Substanz in einer Wohngegend in Elmshorn hat am Donnerstagmittag für einen größeren Gefahrstoffeinsatz gesorgt. Sieben Menschen mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.