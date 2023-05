Flüchtlingsgipfel: "Teilerfolg" und offene Fragen Stand: 11.05.2023 12:13 Uhr Mühsame Verhandlungen und eine Milliarde mehr für Flüchtlinge. Nach dem Bund-Länder-Treffen sollen weitere Verhandlungen folgen. Und der Plan, die Flüchtlingszahlen zu begrenzen, stößt in der schwarz-grünen Koalition auf ganz unterschiedliche Reaktionen.

von Constantin Gill

Dass Bund und Länder ihren Streit über die Finanzen nicht dauerhaft beilegen werden, hatten manche angesichts der verhärteten Fronten im Vorfeld schon vermutet. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nennt die Diskussionen mit dem Bund am Morgen danach "zäh", sieht aber zumindest ein richtiges Signal, nämlich "dass anerkannt wird, dass wir dauerhaft eine Regelung mit dem Bund finden müssen und dass dieser bei steigenden Flüchtlingszahlen sich auch stärker an der Finanzierung beteiligt."

VIDEO: Günther zeigt sich mit Gipfel-Ergebnissen zufrieden (3 Min)

Laut Günther soll darüber im Juni weiter verhandelt werden, bis November will man sich auf ein gemeinsames Finanzierungsmodell verständigen.

In anderen Bereichen, sagt Günther, sei man weiter gekommen, "auch was Begrenzung und Steuerung angeht." Hier habe man "gute Schritte miteinander vereinbart", die es nun umzusetzen gelte. Gemeint ist der Plan, die Flüchtlingsströme stärker zu steuern.

Touré sieht Verstoß gegen Asylrecht

Der sorgt bei Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) für Kritik: "All das, was mit Blick auf die Asylverfahren beschlossen worden ist, ist etwas, was wir als Grüne zumindest nicht mittragen." Bund und Länder hatten vereinbart, darauf hinzuwirken, "die irreguläre Migration spürbar zu reduzieren." Unter anderem durch vereinfachte Abschiebungen, Asylverfahren schon an den EU-Außengrenzen oder die Stärkung der Grenzschutzagentur Frontex.

Touré meint, dass solche Pläne dem deutschen Asylrecht widersprechen. Es sei eine "Scheindebatte, um den Kommunen zu suggerieren, dass sie dadurch eine Entlastung erfahren." Aber das täten sie faktisch nicht.

VIDEO: Flüchtlingsgipfel: Touré sieht Verstoß gegen Asylrecht (2 Min)

Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages und Landrat des Kreises Ostholstein dagegen fordert bei NDR Info, es müsse mehr Tempo gemacht werden, um "Druck aus dem Kessel" zu nehmen. "Wenn wir etwas nicht haben, ist es Zeit", sagt Sager. Der Themenkatalog des Kanzlers müsse beherzt angepackt werden - in der gesamten Ampel-Koalition: "Da meine ich alle Ampel-Parteien, auch die Grünen."

Zeitdruck in den Kommunen

Überhaupt sind die Kommunen mit dem Zeitplan unzufrieden. "Bund und Länder verschieben die Lösung wieder einmal auf übermorgen", sagt Jörg Bülow, Geschäftsführer des Gemeindetages in Schleswig-Holstein. "Die Bürgermeister können das nicht, sie müssen täglich für die Flüchtlinge handeln und tun das auch", so Bülow. Etwa bei der Finanzierung von Unterkünften sei das Land in der Pflicht und müsse die eigenen Maßnahmen beschleunigen. "Auch in Schleswig-Holstein dauert die Umsetzung vieler Maßnahmen zu lange", so Bülow.

Die zusätzliche Milliarde vom Bund sieht man bei den Kommunen als "Teilerfolg" - so sagt es Reinhard Sager vom Landkreistag. Dass es mit dem Bund noch keine Einigung über eine dauerhafte Finanzierung gibt, stellt Sozialministerin Aminata Touré vor Probleme: "Wenn ich jetzt mit den Kommunen verhandeln soll, darüber, wie wir eine Struktur hinbekommen sollen, der Bund sich aber gar nicht darauf festlegen möchte, dann kriegen wir das nicht übereinander." Trotzdem werde man schauen, wie man die Kommunen entlasten könne, so Touré.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.05.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Schleswig-Holstein