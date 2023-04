Stand: 12.04.2023 06:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Barmer Arztreport: Mehr Scharlachinfektionen in SH als je zuvor

Laut der Krankenkasse Barmer breitet sich derzeit eine Infektionswelle in Schleswig-Holstein aus. Demnach sind vor allem klassische Infektionskrankheiten wie Scharlach auf dem Vormarsch. Der Leiter des Instituts für Infektionsmedizin an der Universität Kiel, Helmut Fickenscher, erklärte, dass dies auch mit dem Ende der Corona-Maßnahmen zusammenhängen könnte: "Aktuell werden aus Kindergärten und Schulen, eine relativ hohe Zahl von Scharlachinfektionen gemeldet und das ist deutlich mehr als in der vorpandemischen Zeit." Nach Einschätzung der Barmer liegt dies daran, dass die ausgebliebene Scharlach-Welle jetzt als intensiver Nachholeffekt auftritt, was zu außergewöhnlich schweren Verläufen führen kann. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:00 Uhr

Fensterscheiben in Sereetz durch Explosion zerborsten

In einem Mehrfamilienhaus in Sereetz (Kreis Ostholstein) ist gestern Abend ein Ethanol-Kamin explodiert. In der Wohnung im zweiten Stock zerbrach dabei laut Rettungsleistelle eine Fensterscheibe. Die beiden Bewohner wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu der Explosion kommen konnte, muss nun geklärt werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:00 Uhr

Campingplätze in SH weiter gefragt

Der Camping-Boom aus den Vorjahren hält offenbar an. Zum Saison-Start melden die Plätze in Schleswig-Holstein viele Gäste. Darunter auch zahlreiche Urlauber, die während Corona das erste Mal gecampt haben. Nach Angaben des Landesverbands für Campingwirtschaft sind die Plätze zwischen 75 und 80 Prozent ausgebucht. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 07:00 Uhr

Nach Hackerangriff auf ZBW: Lösegeldforderung aus Russland

Nach einem Hackerangriff hat das Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft in Kiel (ZBW) neue Erkenntnisse bekannt gegeben. Klaus Tochtermann, Direktor der ZBW, sagte, noch wisse er nicht, wie sich die Hacker Zugang zur IT verschafft hätten. Inzwischen liege aber ein Bekennerschreiben der russischen Hackergruppe "Royal" vor, verbunden mit einer Lösegeldforderung. Eine solche hatte die ZBW bereits befürchtet. Zur Höhe machte Tochtermann keine Angaben. Zudem gebe es noch keine Entscheidung, ob man der Lösegeldforderung nachkommt, so der Direktor. Den Großteil der Daten könne die ZBW durch Speicherungen auf Datenbändern wiederherstellen. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes dauern an, das Ausmaß des Hardware-Schadens ist noch nicht bekannt. In Schleswig-Holstein waren Anfang April mehrere offizielle Internetseiten angegriffen worden. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 06:00 Uhr

Feuerwehreinsatz in Neumünster

Bei einem Feuer in Neumünster sind gestern Abend zwei Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr war der Anbau eines Einfamilienhauses im Stadtteil Gartenstadt in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf das Haus über, dieses konnte aber gerettet werden. Etwa 50 Helfer waren zwei Stunden lang im Einsatz. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 06:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt gewinnt in European League nur knapp

Im Viertelfinal-Hinspiel der Handball-European League haben die Flensburger gestern Abend bei BM Granollers mit 31:30 (17:14) gewonnen. In einer Woche kann das Ticket für das Final Four in der heimischen Campus Halle gelöst werden, dann kommen die Katalanen zum Rückspiel nach Flensburg. Zuvor steht aber am Wochenende das Final Four im DHB-Pokal in Köln an. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 05:30 Uhr

Wetter: Viele Wolken und Regen

Im Osten des Landes bleibt es noch bis zum Mittag trocken und auch die Sonne scheint. Ansonsten ziehen zunehmend dichte Wolken auf und von der Westküste her kommt Regen. Erst zum Abend hin wird es wieder trocken mit einigen Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad in Flensburg bis 11 Grad in Neustadt/Holstein (Kreis Ostholstein). Anfangs schwacher, im Verlauf mäßiger bis frischer Südost-, später Südwestwind mit starken bis stürmischen, an der Nordsee Sturmböen möglich, am späten Abend nachlassend. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 8 Grad in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und 9 Grad in Lübeck.

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

