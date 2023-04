Stand: 12.04.2023 10:37 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Kommunalkonferenz berät über deutsche Anbindung des Ostseetunnels

Über die deutsche Anbindung des Ostseetunnels wollen Land, Bahn und Vertreter der Kommunen heute Mittag in Großenbrode (Kreis Ostholstein) beraten. Eine besonders große Herausforderung ist nach Angaben des schleswig-holsteinischen Verkehrsministeriums der Bau eines kombinierten Straßen- und Eisenbahntunnels unter dem Fehmarnsund. In etwa sechs Jahren sollen Fehmarn und Lolland in Dänemark mit einem Tunnel verbunden werden. Die alte Brücke über den Fehmarnsund wird den Verkehr des Ostseetunnels nicht mehr bewältigen können. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 17:00 Uhr

Ethanol-Kamin explodiert in Sereetz

In einem Mehrfamilienhaus in Sereetz im Kreis Ostholstein ist am Dienstag ein Ethanol-Kamin explodiert. Wie die Rettungsleitstelle mitteilte, zersprangen durch die Druckwelle auch Fensterscheiben. Zwei Bewohner des Hauses wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu der Explosion kommen konnte, muss nun geklärt werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:30 Uhr

Camping-Boom hält an

Der Camping-Boom aus den Vorjahren hält offenbar an. Zum Saisonstart melden die Plätze viele Gäste. Darunter auch zahlreiche Urlauber, die während Corona das erste Mal gecampt haben. Die seien auf den Geschmack gekommen und zu Wiederholungs-Campern geworden, meint der Vorsitzende des Landesverbands für Campingwirtschaft, Gert Petzold: "Wir haben eine insgesamt sehr positive Buchungslage in Schleswig-Holstein. Die touristischen Kapazitäten sind in einer Größenordnung zwischen 75 und 80 Prozent ausgebucht. Das bedeutet aber auch, dass Gäste, die spontan anreisen möchten, immer noch eine Möglichkeit haben, entsprechende Standplätze auf den Campingplätzen zu finden." Petzold empfiehlt aber trotzdem vorher beim Campingplatz anzurufen und nachzufragen, ob tatsächlich ein Platz frei ist. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:30 Uhr

Briefwahl in Wahlkreisen Mölln und Schwarzenbek verzögert sich

Bei den Kommunalwahlen in einem Monat wird sich in einigen Teilen des Kreises Herzogtum Lauenburg die Briefwahl etwas verzögern. Der Grund: In den Wahlkreisen in Mölln und Schwarzenbek sind laut Kreisverwaltung die AfD-Kreistagskandidaten gestorben. Die Partei kann jetzt neue Wahlvorschläge einreichen. Außerdem müssen neue Stimmzettel gedruckt werden. Per Briefwahl ihre Stimme abgeben können die Bürgerinnen und Bürger in den beiden Wahlkreisen daher frühestens ab dem 24. April. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:30 Uhr

B76: Sperrung bis Oktober zwischen Middelburg und Haffkrug

Ab Mittwoch wird die B76 zwischen Haffkrug und Middelburg im Kreis Ostholstein voraussichtlich bis Oktober gesperrt. Grund dafür ist eine Erneuerung der Fahrbahn. Davon betroffen ist auch die A1-Anschlussstelle Eutin. Sie ist bis zum Ende der ersten Bauphase am 10. Mai nicht befahrbar. Die Umleitung führt zunächst ab Haffkrug über die K45 Bäderstraße/Pohnsdorfer Straße nach Neustadt, dann über die L309 bis Süsel zur B76-Anschlussstelle und umgekehrt. Die Maßnahme kostet rund sieben Millionen Euro. Bezahlt wird sie vom Bund. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:30 Uhr

