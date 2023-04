European League: SG Flensburg-Handewitt schwach, aber mit Sieg Stand: 11.04.2023 20:17 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt hat im Viertelfinal-Hinspiel der European League vorgelegt und am Dienstagabend bei BM Granollers mit 31:30 (17:14) gewonnen. In einer Woche kann das Ticket für das Final Four in der heimischen Campus Halle gelöst werden.

von Johannes Freytag

Allerdings hat die Mannschaft von Trainer Maik Machulla, bei der Emil Jakobsen mit neun Treffern bester Werfer war, nicht das erreicht, was sie sich vorgenommen hatte: Nämlich im Rückspiel am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) die Kräfte ein wenig schonen zu können. So haben die Flensburger stressige Tage vor sich: Am Wochenende steht das Final Four im DHB-Pokal in Köln an - und nach dem erneuten Duell mit den Katalanen in der Bundesliga das Landesderby beim THW Kiel.

Jakobsen in Wurflaune

Die SG lag in Granollers schnell 0:2 zurück und rannte diesem Rückstand rund zehn Minuten lang hinterher. Aber vor allem dank eines gut aufgelegten Jakobsen drehten die Flensburger den Spielstand in eine Drei-Tore-Führung um (15./11:8). Der Däne hatte dazu fünf Treffer beigetragen.

Doch der schöne Vorsprung war bald wieder dahin, im Angriffsspiel des Bundesligisten häuften sich die Fehler. Granollers kam wieder heran (17./11:11) und Maik Machulla nahm eine Auszeit: "Bleibt ruhig und konzentriert Euch auf die Abwehrarbeit", mahnte der SG-Coach. Mit Erfolg: Defensiv standen die Gäste nun wieder besser und konnten bis zur Pause trotz einiger leichtfertig vergebener Chancen wieder auf drei Treffer davonziehen.

SG viel zu nachlässig

Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Norddeutschen allerdings nachlässig und schlampig im Passpiel, die Hausherren glichen wieder aus (43./22:22). Zwar holte sich die SG die Führung postwendend zurück, das mit vielen Youngstern gespickte Team aus Granollers ließ sich aber von den Flensburger Routiniers nicht abschütteln.

Granollers - SG Flensburg-Handewitt im Stenogramm: Tore Granollers: Garcia Robledo 6/3, Salinas Munoz 6, Gurri Aregay 4, Yusuf 4, Torriani 2, Reguart Massana 3, Franco I Miro 2, Amigo Boada 1, Guijarro Moreno 1, Rey Morales 1

Tore Flensburg: Jakobsen 9, Mensing 6, Einarsson 3, Hansen 3, Röd 2, Golla 2, Hald 2, Mensah Larsen 2, Sögard 2

Zeitstrafen: - / 4

Zuschauer: 2.541

Fünf Minuten vor dem Ende traf Aaron Mensing zur ersten Vier-Tore-Führung der Gäste (30:26). Nun schien der erhoffte klare Auswärtssieg langsam Form und Gestalt anzunehmen. Doch eine Zeitstrafe für Simon Hald machte das Vorhaben wieder zunichte. Am Ende blieb sogar nur ein mageres Törchen übrig, weil Johan Hansen nur die Latte traf und Antonio Garcia Robredo auf der anderen Seite einen Freiwurf in die Maschen setzte.

