Stand: 12.04.2023 09:25 Uhr

Norderstedt: Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall

Nach einem Raubüberfall im Willy-Brandt-Park in Norderstedt (Kreis Segeberg) sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Am Donnerstag hatten vier Unbekannte einen 45-jährigen Mann von hinten gepackt, sodass er zu Boden ging, sagt Polizeisprecherin Sandra Firsching. Dann bedrohten sie ihn mit einer Rasierklinge und raubten ihm sein Portemonnaie mit 500 Euro. "Den vier Personen gelang es in unbekannte Richtungen zu flüchten. Die Personen suchen wir jetzt. Wir hoffen, dass dort am Nachmittag in der Parkanlage etliche Spaziergänger unterwegs waren." Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Kriminalpolizei Norderstedt melden. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:30 Uhr

Bokel: Planungen für Solaranlage gehen voran

Das kleine Dorf Bokel im Kreis Pinneberg hat nur rund 600 Einwohner, könnte aber in zwei Jahren tausende Haushalte mit Strom versorgen. Denn dort soll, wenn alles nach Plan läuft, 2025 ein großer Solarpark entstehen - auf einer Fläche von rund 60 Hektar. Mehrere Landwirte habenentschieden, das Land an einen Investor zu verpachten, erzählt Bürgermeister Wolfgang Münster (Bokeler Runde). Die Gemeinde unterstütze die Pläne. Bokel sei gut für den Solarpark geeignet, findet der Bürgermeister. "Wenn das mit den Landwirten gemacht wird und nicht als Konkurrenz gegen die Landwirte, ist das für alle Beteiligten eine gute Sache, glaube ich. Dazu kommt, dass wir laut Wissenschaft und laut Politik auf diese Stromerzeugung angewiesen sind und da wollen wir auch unseren Beitrag leisten." Wie der Bürgermeister erzählt, sollen die Solaranlagen nicht direkt am Boden gebaut werden, sondern so hoch, dass darunter weiterhin Schafe weiden können. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:30 Uhr

Stadtwerke Pinneberg machen Wasserrohrnetzspülung

Die Stadtwerke Pinneberg (Kreis Pinneberg) machen in den kommenden zwei Wochen sogenannte Wasserrohrnetzspülungen. Das heißt, dass das Trinkwasser kurz trüb werden kann und es zu Druckschwankungen kommen kann. Die Stadtwerke empfehlen, das Wssser im Wasserhahn dann für ein paar Minuten laufen zu lassen. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:30 Uhr

