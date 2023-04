Stand: 12.04.2023 08:57 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Friedrichskoog bekommt neue Hausärztin

Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) bekommt eine neue Hausärztin: Dr. Marlene Reich. Nachdem der einzige praktizierende Hausarzt aus Friedrichskoog im April vergangenen Jahres seinen Weggang angekündigt hatte, waren Gemeinde und Amt monatelang auf der Suche nach einem Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewesen. Schließlich habe sich Marlene Reich bei ihm gemeldet, sagte Bürgermeister Bernd Thaden (SPD). Sie arbeite derzeit in einer Klinik in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) und sei von Freunden auf die leerstehende Hausarztpraxis in Friedrichskoog aufmerksam gemacht worden. "Sie hat die Zulassung und hat auch schon den Vertrag unterschrieben. Die Praxis wird sie Anfang Juli eröffnen. Da sind wir sehr froh und erleichtert." Die Hausärztin ist künftig für die medizinische Versorgung der 2.500 Einwohner von Friedrichskoog und die Urlauber zuständig. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:30 Uhr

Heide: Anklage gegen Wachmann nach tödlicher Schlägerei

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe (Kreis Steinburg) hat einen 65-jährigen Mann aus der Region Heide (Kreis Dithmarschen) wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. Der Angeklagte, der als Wachmann in der Heider Marktpassage gearbeitet hat, soll am 13. Mai vergangenen Jahres bei einer Auseinandersetzung im Eingangsbereich des Einkaufszentrums einen jungen Mann aus Heide so schwer geschlagen haben, dass der 20-jährige stürzte und mit schweren Kopfverletzungen ins Westküstenklinikum eingeliefert werden musste. Eine Woche nach der Auseinandersetzung erlag der 20-jährige aus Heide seinen schweren Verletzungen. Der Fall liegt nun beim Landgericht Itzehoe. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:30 Uhr

FH Westküste: Schnupperstudium für Schülerinnen und Schüler

Die Fachhochschule Westküste (FHW) in Heide (Kreis Dithmarschen) lädt in den Osterferien wieder zu einem Schnupper-Studium ein. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen aus der Region. Mit Vorlesungen und Seminaren aus mehreren Studiengängen wie Tourismus-Management oder Elektrotechnik wolle man die jungen Leute für ein Studium an der FHW begeistern, so eine Sprecherin der Hochschule. Weitere Informationen über die Termine, Räume und Themen der Veranstaltungen gibt es auf der Homepage der FH Westküste. Interessierte müssen sich dort anmelden. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:30 Uhr

