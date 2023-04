Stand: 12.04.2023 08:44 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Oldersbek: Blitz verursacht Brand

Der Brand eines Stalles auf einem Bauernhof in Oldersbek im Kreis Nordfriesland soll durch einen Blitzeinschlag verursacht worden sein. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Anwohner Dienstagmorgen durch einen lauten Knall geweckt. Anschließend stand der Stall in Flammen. Der Blitz hatte offenbar in das Stallgebäude eingeschlagen. Es brannte auf die Grundmauern nieder. Das angrenzende Wohnhaus wurde durch das Feuer und das Löschwasser ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und ist nicht mehr bewohnbar. Ein 25-jähriger Bewohner zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung sowie leichte Verbrennungen am Arm zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Löscharbeiten wurden außerdem zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:30 Uhr

Föhr: Bau der Mittelbrücke im Zeitplan

Der Bau der neuen Mittelbrücke am Sandwall auf der Insel Föhr (Kreis Nordfriesland) läuft auf Hochtouren. Zurzeit werden Pfähle eingesetzt. Trotz des durchwachsenen Wetters und einer kleinen Sturmflut liegen die Arbeiten aber voll im Zeitplan, sagt Wyks Bürgermeister Hans-Ulrich Hess (CDU). "Das Material muss herangefahren werden, entweder per Lkw oder zum Teil auch mit dem Schiff. Wir haben hier ein Beweissicherungsverfahren, dass durch das Rütteln keine Schäden entstehen, all das wird auch an verschiedenen Punkten aufgezeichnet." Die Mittelbrücke soll voraussichtlich im Oktober dieses Jahres fertig sein und die Attraktivität der Insel steigern, so der Wyker Bürgermeister. Die Kosten belaufen sich auf mehr als zehn Millionen Euro. Ein großer Teil davon wird vom Land finanziert. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:30 Uhr

SG Flensburg Handewitt gewinnt in Spanien

Die SG Flensburg Handewitt hat in der Handball European Leaguedas Viertelfinal-Hinspiel bei Granolljers in Spanien mit 31:30 gewonnen. Das Rückspiel findet in einer Woche statt. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:30 Uhr

