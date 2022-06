Stand: 27.06.2022 07:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kieler Woche: Drei Millionen Besucher in zehn Tagen

Rund drei Millionen Menschen aus 70 Ländern haben dieses Jahr nach Angaben der Veranstalter die Kieler Woche besucht. Zehn Tage lang feierten sie oder verfolgten die Regatten vor Kiel-Schilksee. Am Sonntagabend ist die Kieler Woche mit Feuerwerk, Drohnen- und Lasershow zu Ende gegangen. Die Veranstalter und auch die Polizei sind nach eigenen Angaben zufrieden mit der ersten richtigen Kieler Woche seit der Corona-Pandemie. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 07:00 Uhr

Mann beim Baden ertrunken

In einem Badesee bei Sörup (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein junger Mann ertrunken. Nach stundenlanger Suche konnten die Rettungskräfte den 18-Jährigen in der Nacht nur noch tot aus dem Südensee bergen. Laut Polizei beteiligten sich unter anderem Feuerwehr, Polizei und Taucher an der Suche. Auch Boote und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Warum der Mann ertrunken ist, ist noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 06:00 Uhr

Großfeuer in Nordfriesland

In Dagebüll (Kreis Nordfriesland) ist in der Nacht eine ehemalige Muschelfabrik abgebrannt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Mehrere Touristen hatten die Feuerwehr informiert. Die Lagerhallen brannten in voller Ausdehnung, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 07:00 Uhr

Parteitage entscheiden über Koalitionsvertrag

In Neumünster entscheiden Landesparteitage von CDU und Grünen heute endgültig über das Zustandekommen einer gemeinsamen Regierung. Die Zustimmung beider Parteien gilt als sicher. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will auch noch ausstehende Personalentscheidungen verkünden. Bisher ist unbekannt, wer für die CDU künftig die Ministerien für Landwirtschaft sowie Justiz und Gesundheit führen soll. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 06:30 Uhr

Wetter: Starkregen und Gewitter

Heute gibt es neben Sonnenschein zunächst in der Westhälfte dichte Wolken und teils kräftige Schauer und Gewitter. Hier auch Unwettergefahr durch Starkregen und Aquaplaning. Im weiteren Tagesverlauf lässt der Regen im Westen nach - dann kann überall auch mal die Sonne scheinen. Oft bleibt es aber stark bewölkt. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in List auf Sylt und 27 Grad am Schaalsee.

