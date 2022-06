Stand: 27.06.2022 09:58 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Mann in Südensee bei Sörup ertrunken

In einem Badesee bei Sörup (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein 18-jähriger Mann ertrunken. Nach stundenlanger Suche konnte er in der Nacht nur noch tot aus dem Südensee geborgen werden. An der Suche beteiligten sich laut Polizei unter anderem das THW, die Feuerwehr, Polizei und Taucher. Auch Boote und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Warum der Mann ertrunken ist, wird derzeit untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 08:30 Uhr

Muschelfabrik abgebrannt

In Dagebüll (Kreis Nordfriesland) ist in der Nacht eine ehemalige Muschelfabrik abgebrannt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Mehrere Touristen hatten die Feuerwehr informiert. Die Lagerhallen brannten in voller Ausdehnung, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 08:30 Uhr

IHK sieht Probleme bei Lieferketten und Chancen

Hohe Energiepreise und abbrechende Lieferketten machen der Wirtschaft im Norden zu schaffen. Das hat der Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Flensburg, Rolf-Ejvind Sörensen, auf dem Jahresempfang der IHK in Husum (Kreis Nordfriesland) betont. Das Problem sei, dass an vielen Fronten die Lieferketten unterbrochen sind und so die gesamte Produktion in Verzug gerät. "Das wirkt sich auf die Bruttosozialleistung aus, weil wir einfach kein Geld verdienen", so Sörensen. Gleichzeitig sieht der IHK-Chef aber auch Möglichkeiten, weil der wieder gewonnene Schwung bei den erneuerbaren Energien Chancen biete. So könnte der Hafen in Rendsburg für die Windkraft wieder in Betrieb gehen. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 08:30 Uhr

Verkehrsbehinderungen in Flensburg

Ab Montag wird die Glücksburger Straße in Flensburg in einem Teilbereich bis Ende November voll gesperrt. Die Buslinien 10 und 11 werden umgeleitet. Gründe für die Behinderung ist die Sanierung der Fernwärme, teilt die Stadtverwaltung mit. Außerdem ist eine Spur auf dem Hafendamm stadteinwärts gesperrt. Dort wird die Kanalisation gespült. Des Weiteren haben Autofahrer ab Mittwoch weniger Platz auf der zentralen Kreuzung Neumarkt/Friedrich-Ebert-Straße. Dort beginnen die Abrissarbeiten an Dittmers Gasthof. Diese Baustelle soll bis Ende September einferichtet bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 08:30 Uhr

