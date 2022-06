Stand: 27.06.2022 10:12 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Verfahren gegen Nommensen wird fortgesetzt

Im Prozess gegen den früheren Polizeigewerkschafter wird heute das Verfahren gegen den 54-Jährigen Thomas Nommensen vor dem Landgericht Lübeck fortgesetzt. Laut Gericht wird heute eine Aussage des Angeklagten erwartet. Ihm wird vorgeworfen, interne Informationen der Polizei an einen Reporter weitergegeben zu haben. Seit einer Woche muss Nommensen sich wegen des Vorwurfs des Geheimnisverrats in 16 Fällen verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 08:30 Uhr

JazzBaltica zu Ende gegangen

Mit einem fulminanten Abschlusskonzert ist die Jazz Baltica in Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein gestern Abend zu Ende gegangen. Mit rund 17.500 Konzertbesuchern, vollen Rängen und bestem Wetter ziehen die Veranstalter eine zufriedene Bilanz. Festivalleiter Nils Landgren sagte: "Alle Musikerinnen und Musiker haben wahnsinnig toll geliefert." Mit dabei waren Jazzgrößen wie China Moses, Omar Sosa und Marialy Pacheco. Den Abschluss bildete ein Konzert der brasilianischen Musiklegende Gilberto Gil. Als Fazit sagte der gebürtige Schwede Landgren: "Ich bin ehrlich gesagt überglücklich, oder wie man auf schwedisch sagt: överlüklig." | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 08:30 Uhr

Pröpstin des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg geht in Ruhestand

Nach 14 Jahren im Amt ist die Pröpstin des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg Frauke Eiben am Sonntag in den Ruhestand verabschiedet worden. Dazu fand im Ratzeburger Dom ein Gottesdienst statt. Nachfolger von Eiben wird Philip Graffam sein. Er ist derzeit Pastor in Lauenburg und beginnt seine Tätigkeit am 15. August. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.06.2022 | 08:30 Uhr