Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Drei Millionen Besucher zur Kieler Woche

Nach zwei Jahren im kleineren Rahmen fand die Kieler Woche dieses Jahr wieder wie vor Corona statt. Die Organisatoren sind mehr als zufrieden mit der Bilanz. So kamen Besucher aus 70 Ländern zum größten Segelsportereignis der Welt. Das Fest ging am Sonntag mit dem traditionellen Feuerwerk und einer Lichtshow zu Ende. Nach Angaben des Kieler Woche-Büros kamen etwa eine halbe Million Menschen weniger als vor Corona. Und auch die Polizei hat eine positive Bilanz gezogen: Die Beamten hatten deutlich weniger Einsätze als 2019. Viel zu tun hatte hingegen die Bundespolizei: Da so viele Menschen mit dem 9-Euro-Ticket angereist waren, gab es zahlreiche Einsätze am Kieler Hauptbahnhof. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 08:30 Uhr

Stand-up-Paddling gegen Müll

Nach der Kieler Woche beginnt das große Aufräumen. Dieses Jahr erstmals nicht nur in den Straßen und auf Plätzen, sondern auch auf der Förde. Der Abfallwirtschaftsbetrieb ruft alle Wassersportler zu einem "Stand-up-Paddel - Clean up" auf. Bei diesem sollen die Paddler die Förde von Müll befreien, sie werden von einem Abfallsammelboot begleitet. Treffpunkt für die Aktion ist um 17.30 Uhr am Segelcamp 24/7 an der Kiellinie, Stand-up-Paddel-Bretter werden kostenlos gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 08:30 Uhr

Parteitage entscheiden über Koalitionsvertrag

In Neumünster stimmen die Landesparteitage der CDU und der Grünen heute Abend endgültig über den neuen Koalitionsvertrag der künftigen Landesregierung ab. Die Mitglieder der CDU treffen sich in den Holstenhallen, die Grünen in der Stadthalle. Das beide Parteien dem Vertrag zustimmen, gilt als sicher. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 08:30 Uhr

