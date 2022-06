Stand: 27.06.2022 10:23 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Südholsteiner bauen wegen der Krise weniger

Die Baubranche steckt in einer Krise. Durch den Fachkräftemangel, die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg kommt es zu Materialknappheit und hohen Preisen. Deshalb entscheiden sich immer weniger Südholsteiner zu bauen, so Günther Kampe vom Verband privater Bauherren aus Pinneberg. Weiter sagte er, die Preise für jetzt abverkaufte Häuser lägen im Vergleich zum Vorjahr 30 bis 40 Prozent höher. Neben privaten Bauvorhaben haben auch zunehmend mehr Kommunen und Gemeinden mit geplanten Bauprojekten zu kämpfen. So geriet auch in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) der Neubau einer Kita ins Stocken. Die Experten rechnen damit, dass in den kommenden Jahren allgemein weniger gebaut wird. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 08:30 Uhr

Viele Spender bei DKMS-Typisierungsaktion

Die Hilfsaktion für ein vierjähriges Mädchen aus Kisdorf im Kreis Segeberg war ein großer Erfolg. Das teilten die Organisatoren mit. Bei einer sogenannten Typisierungsaktion der Deutschen Deutschen Knochenmark Spender Datei (DKMS) am Sonntag haben sich 728 Menschen registrieren lassen. In vier Wochen sollen die Ergebnisse der Wangenabstriche ausgewertet sein. Für die vierjährige Nimi wird ein genetischer Zwilling für eine Stammzellenspende gesucht. Das Mädchen ist an Leukämie erkrankt. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 08:30 Uhr

Quickborn: Einseitige Sperrung der A7-Zufahrt

Die Zufahrt zur A7 in Quickborn (Kreis Pinneberg) wird einseitig gesperrt. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein will ab heute Abend für zwei Tage die Friedrichsgaber Straße sanieren. Dadurch wird ein fahren auf die A7 aus Richtung Norderstedt nicht möglich sein, so der LBS. Eine Umleitung wird über Ellerau oder Hasloh eingerichtet. Aus Richtung Quickborn ist der Anschluss über die Pascalstraße möglich. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 08:30 Uhr

Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

