Madsen von Rostock nach Kiel: Wechsel nach nur drei Jahren Stand: 27.06.2022 18:50 Uhr Kiel statt Rostock, Ministeramt statt Rathaus - der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) geht nach nur drei Jahren im Amt in die neue schwarz-grüne Regierung von Schleswig-Holstein.

Von Dänemark nach Rostock und nun nach Kiel - Claus Ruhe Madsen (parteilos) streicht als Rostocker Oberbürgermeister die Segel und heuert bei der neuen schwarz-grünen Landesregierung in Schleswig-Holstein als Wirtschaftsminister an. Das hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident, Daniel Günther, am Abend in Neumünster bestätigt.

Weitere Informationen CDU-Parteitag: Claus Ruhe Madsen und Werner Schwarz werden Minister Die CDU-Delegierten haben für den Koalitionsvertrag mit den Grünen gestimmt. Auch die Namen der künftigen CDU-Minister wurden bekannt gegeben. mehr

Erster Oberbürgermeister ohne deutsche Staatsbürgerschaft

Bundesweit bekannt wurde Madsen als Talkshow-Gast in der Corona-Pandemie. Zuletzt ging es für ihn als Verwaltungschef vor allem um Schadensbegrenzung. Rostock sagte die für 2025 geplante Bundesgartenschau ab - ein Novum in der 70-jährigen Buga-Geschichte. Ein Novum war auch Madsens Amtsantritt 2019. Der Däne war der erste Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Er wollte vieles anders machen, die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben, das Fahrradfahren in der Stadt fördern, mehr auf die Bedürfnisse der Rostocker eingehen und die Wohnungsnot in der Hansestadt mit ihren gut 200.000 Einwohnern bekämpfen.

Mustergültig durch die Corona-Pandemie?

Nach Einschätzung des Kreisvorsitzenden der Rostocker CDU fällt die Bilanz "eher mittelprächtig aus". In nicht einmal drei Jahren schaffe man eben nicht die großen Projekte, sagte Daniel Peters, auch Landtagsabgeordnete und Generalsekretär der Landes-CDU. Die Partei hatte Madsen im Wahlkampf unterstützt. Punkten konnte Madsen als OB einer Stadt, die lange Zeit mustergültig durch die Corona-Pandemie kam. Zu dem Zeitpunkt sei er einer der beliebtesten Oberbürgermeister Deutschlands gewesen, sagte Peters.

Neuwahl vermutlich noch 2022

Jetzt - kurz nach dem endgültigen Aus für die Bundesgartenschau (Buga), an der eigentlich Millionen von Fördergeldern für die Stadtentwicklung hängen - steht Mecklenburg-Vorpommerns größter Stadt nun eine Neuwahl ins Haus - voraussichtlich in diesem Jahr. "Für die Stadt Rostock ist das keine gute Nachricht. Wir haben sehr große Herausforderungen zu stemmen", sagte Peters. Bis es einen neuen OB gibt, müssten laut Stadt Finanzsenator Chris von Wrycz Rekowski (SPD) als erster und Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) als zweiter Stellvertreter übernehmen.

Kritik vom Buga-Ausschuss

Sybille Bachmann von der Bürgerschaftsfraktion Rostocker Bund hofft auf einen Neustart in der Stadtverwaltung. "Er war für Rostock ein toller Außenminister. Das kann er für Schleswig-Holstein auch machen", sagte Bachmann. Intern, bei der Zusammenarbeit in der Verwaltung, habe es hingegen Probleme gegeben. Noch deutlicher wird die Vorsitzende des Rostocker Buga-Ausschusses, Jana Blaschka: "Klar ist er gescheitert." Er habe zwar Digitalisierungsprojekte in die Stadt geholt, die seien aber inhaltlich nicht hinterlegt gewesen. Ansonsten habe weitgehend Stillstand geherrscht. Für ihre Heimatstadt würde sie sich über Madsens Weggang sehr freuen, sagte das Bürgerschaftsmitglied von den Unabhängigen Bürgern für Rostock.

Lob von der AfD

Das Scheitern der Buga hatte Madsen wiederholt mit den Folgen der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine begründet. Zuletzt gestand er aber auch interne Fehler ein. Der Fraktionsvorsitzende der AfD im Schweriner Landtag, Nikolaus Kramer, erklärte, wieder einmal verlasse ein kluger und innovativer Kopf Mecklenburg-Vorpommern. Er lobte Madsen für seine Kritik an "komplizierten Corona-Regeln". Madsen war nicht immer einer Meinung mit der Landespolitik was die Corona-Schutzmaßnahmen angeht.

Madsen hatte 1998 in Rostock ein Möbelhaus eröffnet. Sein Engagement als Unternehmer und seine unkonventionelle Art führten ihn an die Spitze der Rostocker IHK.

