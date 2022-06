Stand: 27.06.2022 10:10 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen / Steinburg / Südliches Nordfriesland

Itzehoer Bahnhof wird neu gestaltet

In Itzehoe (Kreis Steinburg) soll der Bereich um den Bahnhof neu gestaltet werden - inklusive eines neuen ZOBs. Dafür sammeln am Montag und Mittwoch jeweils von 13 bis 16 Uhr Mitarbeiter der Stadt Vorschläge und Anregungen der Pendler direkt vor Ort, damit die in die Projektplanung mit einbezogen werden können. Ziel der Umfrage ist es laut Stadt, ein neues Mobilitätskonzept aufzusetzen - bei der vor allem der Umstieg zwischen den Verkehrsmitteln vereinfacht werden soll. Zusätzlich zur Umfrage vor Ort haben Pendlerinnen und Pendler bis zum 13. Juli auch die Möglichkeit, auf einer Internetseite der Stadt ihre Vorschläge einzureichen. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 08:30 Uhr

Itzehoe eröffnet Ausstellung zum Nationalsozialismus

Nach zwei Jahren Forschung eröffnet am Montag im Prinzesshof eine Ausstellung zum Kreis Steinburg im Nationalsozialismus. Auch wenn der Titel "Itzehoe und der Kreis Steinburg 1933-1945" ist, setzt die Ausstellung bereits früher an. So kam bereits in den 20er-Jahren Adolf Hitler regelmäßig zu Besuch oder Josef Goebbels war regelmäßig in der Region zu Vorträgen. "Und die trafen hier auf eine frustrierte Landbevölkerung, die sich im Zuge der Weltwirtschaftskrise abgehängt fühlte. Dadurch festigte sich die Ideologie hier im Kreis Steinburg sehr schnell", sagte Museumsleiterin Miriam Hoffmann. Die Ausstellung ist noch bis Ende Oktober im Kreismuseum Prinzesshof zu sehen. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 08:30 Uhr

Künstler stiftet Ölgemälde für Hospiz

Der Meldorfer Künstler Jens Rusch hat eines seiner Ölgemälde zu Gunsten des Meldorfer Hospiz-Neubaus gestiftet. Das zwei mal 2,5 Meter große Kunstwerk zeigt Geigen, die im Himmel schweben. Das Gemälde soll versteigert werden und der Erlös an den Dithmarscher Hospizverein gehen. Das Mindestgebot für das Kunstwerk sind 20.000 Euro. Erste Gebote seien bereits eingegangen, so Jens Rusch. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

