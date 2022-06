CDU-Parteitag: Claus Ruhe Madsen und Werner Schwarz werden Minister Stand: 27.06.2022 19:33 Uhr Auf einem Landesparteitag in Neumünster haben die CDU-Abgeordneten am Montagabend für den Koalitionsvertrag gestimmt. Außerdem wurden die Namen der CDU-Ministerinnen und Minister bekannt gegeben.

Der schwarz-grüne Koalitionsvertrag wurde von den rund 220 CDU-Abgeordneten in den Holstenhallen in Neumünster einstimmig angenommen. Es gab drei Enthaltungen. Zuvor wurden die Namen der designierten CDU-Ministerinnen und -Minister der neuen Legislatur vorgestellt. Was vorher bereits vermutet wurde, ist jetzt offiziell: Der bisherige Landesvorsitzende des Bauernverbandes Schleswig-Holstein, Werner Schwarz, soll künftig das Landwirtschaftsministerium leiten. Ebenfalls bestätigt: Der bisherige Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) wird neuer Wirtschaftsminister.

Prien und Sütterlin-Waack bleiben im Amt

Schon vor dem Parteitag der CDU war klar, dass Bildungsministerin Karin Prien und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack auch in einer neuen Regierung ihre Ämter behalten sollen. Staatskanzleichef bleibt mit Dirk Schrödter ebenfalls ein Christdemokrat, der künftig Ministerrang hat. Das bestätigte Ministerpräsident Daniel Günther am Montagabend auf dem Parteitag.

Das Ministerium für Justiz und Gesundheit soll Günther zufolge die Juristin Kerstin von der Decken (CDU) übernehmen. Die 53-Jährige war bisher Inhaberin des Lehrstuhls für Öffentliches Recht an der Universität Kiel. Günther hatte sie in den Corona-Expertenrat der Landesregierung berufen.

Posten des Landwirtschaftsminister sorgt für Diskussion

Der Bauernverband kritisierte vor wenigen Tagen den neuen Koalitionsvertrag noch. Schwarz erklärte, dass er die Trennung von Landwirtschafts- und Umweltministerium kritisch sehe. Bei den Themen gebe es viele Berührungsflächen von Landwirtschaft, Naturschutz und Gewässerschutz und es habe sich bewährt, dass die Maßnahmen dazu bisher in einem Haus abgewogen und entschieden wurden.

Auf dem Grünen-Parteitag - der zur Stunde ebenfalls in Neumünster stattfindet - wurde die Personalie Schwarz kritisiert. Einige der Delegierten fürchten, dass der Tier- und Umweltschutz unter Schwarz leiden würde, da er eher die Interessen der Landwirte vertreten würde.

Günthers Wiederwahl ist für Mittwoch geplant

Der Koalitionsvertrag trage eine klare CDU-Handschrift, sagte Günther noch vor der Abstimmung. Das Landtagswahlergebnis - 43,4 Prozent für die CDU und 18,3 Prozent für die Grünen - werde inhaltlich und personell abgebildet, so der Ministerpräsident. Er verteidigte den Versuch, zunächst eine Neuauflage der Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP zu versuchen. Beide Parteien hätten aber in einer Fortsetzung keinen ähnlichen Charme gesehen. Mit den Grünen gebe es bei relevanten Themen große Schnittmengen. Günther dankte den FDP-Regierungsmitgliedern für deren Arbeit in der vergangenen Wahlperiode.

Er verriet, dass er Ex-Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rohlfs von der FDP angeboten hatte, in der schwarz-grünen Regierung weiter mitzumachen. Rohlfs habe aber abgelehnt. Am Dienstag wollen die Spitzenvertreter von CDU und Grünen den Koalitionsvertrag offiziell unterzeichnen. Günthers Wiederwahl zum Regierungschef ist für Mittwoch geplant.

Alle künftigen Ministerinnen und Minister im Überblick

Chef der Staatskanzlei: Dirk Schrödter (CDU)

Dirk Schrödter (CDU) Ministerin für Justiz und Gesundheit: Kerstin von der Decken (CDU)

Kerstin von der Decken (CDU) Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur: Karin Prien (CDU)

Karin Prien (CDU) Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport: Sabine Sütterlin-Waack (CDU)

Sabine Sütterlin-Waack (CDU) Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus: Claus Ruhe Madsen (parteilos)

Claus Ruhe Madsen (parteilos) Minister für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz: Werner Schwarz

Werner Schwarz Finanzministerium : Monika Heinold (Grüne)

: Monika Heinold (Grüne) Ministerin für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren : Aminata Touré (Grüne)

: Aminata Touré (Grüne) Minister für Umwelt: Tobias Goldschmidt (Grüne)

