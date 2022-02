Stand: 07.02.2022 07:15 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Glatte Straßen sorgen für zahlreiche Unfälle

Glatte Straßen sorgen am Morgen für etliche Unfälle im Land. Auf der Bundesstraße 206 landete zwischen Rothenhahn und Wittenborn ein Sattelzug im Graben. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Auf der B 205 bei Rickling gab es einen weiteren Unfall mit einem vollbesetzten Transporter. Hier wurden zwei Menschen leicht verletzt. Glatt ist es auch auf den Bundesstraßen 199 und 200 im Norden des Landes. Auf der B503 bei Dänischenhagen hat sich außerdem ein Auto überschlagen. | Sendedatum 07.02.2022 07:00

Abschlussbericht zur Rocker-Affäre auf Zielgeraden

Der Abschlussbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur sogenannten Rocker-Affäre geht auf die Zielgerade. Heute wollen die Abgeordneten einen Entwurf des Berichts besprechen. Vor fast vier Jahren trafen sich die Ausschussmitglieder zum ersten Mal. Seitdem haben sie 59 Zeugen in 73 Anhörungen befragt und hunderte Akten gewälzt. Ziel war es zu klären, ob es bei der Landespolizei strukturelle Mängel gab, die im Zuge der Rocker-Ermittlungen Anfang der 2010er-Jahre für Konflikte sorgten. Im Raum standen etwa Mobbing-Vorwürfe, mögliche Aktenmanipulation und eine mangelhafte Führungskultur. Nach den Abgeordneten können noch die Anwälte der Betroffenen ihre Stellungnahmen abgeben. Am Ende dürfte der Abschlussbericht mehr als 1.000 Seiten lang sein. | Sendedatum 07.02.2022 07:00

Gemeinschaftsschule in Reinbek zieht in saniertes Schulgebäude

Der Unterricht in der Gemeinschaftsschule am Mühlenredder in Reinbek im Kreis Stormarn beginnt wieder. Nach Asbestfunden im Schulgebäude vor mehr als drei Jahren mussten die Schüler für die Sanierung in Container ausweichen. Nach Angaben der Stadt Reinbek haben Entkernung und Wiederaufbau rund 30 Millionen Euro gekostet. Alle Installationen im Inneren sind neu. Statt Kreidetafeln gibt es jetzt interaktive LED-Bildschirme, WLAN in allen Räumen und der Unterricht könnte sogar per Internet nach Hause übertragen werden, so die Schulleitung. | Sendedatum 07.02.2022 06:00

Marinetaucher starten in Krisenregion

Im Kieler Hafen starten am Vormittag 40 Soldatinnen und Soldaten mit dem Marinetauchereinsatzboot "Bad Rappenau" in Richtung Krisenregion Schwarzes Meer. Sie werden fünf Monate lang unterwegs sein und an mehreren Manövern teilnehmen. Schiff und Besatzung nehmen zunächst Kurs auf Israel und treffen dort auf Mitglieder anderer NATO-Staaten. Insgesamt neun Länder, elf Häfen und fünf internationale Manöver stehen auf dem Programm. Weil Russland und die Ukraine an das Seegebiet im Schwarzen Meer grenzen, handle es sich nicht um einen gewöhnlichen Einsatz, so Fregattenkapitän Tim Gabrys. Während der Kieler Woche im Juli soll die Bad Rappenau dann nach Kiel zurückkehren. | Sendedatum 07.02.2022 07:00

Wetter: Viele Wolken, zur Nordsee hin einzelne Schauer

Heute ist es heiter bis wolkig, vor allem zur Nordsee und Elbe hin gibt es einzelne Schauer. Im übrigen Land bleibt es trocken. Dabei kann sich auch die Sonne zeigen. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad auf Fehmarn bis 9 Grad in Elmshorn. Mäßiger bis frischer Nordwestwind mit starken bis stürimischen Böen. An der See sogar starker bis stürmischer Wind. Dort sind auch Sturmböen möglich, die am Abend nachlassen. Die Abendtemperaturen liegen bei 5 Grad in Kappeln bis 6 Grad in Bad Bramstedt und Dagebüll. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 07.02.2022 06:00

