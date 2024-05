Antisemitismus in SH: Neuer Höchststand an Vorfällen Stand: 14.05.2024 06:00 Uhr Mehr als zweimal pro Woche wurden im vergangenen Jahr Menschen mit jüdischem Glauben in Schleswig-Holstein bedroht, wie aktuelle Zahlen der landesweiten Informations- und Dokumentationsstelle für Antisemitismus in Schleswig-Holstein (LIDA) zeigen.

von Friederike Hoppe

Ob antisemitische Beleidigungen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen, israelfeindliche Propaganda oder Social-Media Kampagnen: Mehr als ein halbes Jahr nach dem Angriff der radikal-islamistischen Hamas auf Israel sind die antisemitischen Vorfälle im Land so hoch wie noch nie. 2023 wurden 120 antisemitische Delikte verzeichnet. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es 97 Vorfälle, die die Informations- und Dokumentationsstelle für Antisemitismus in Schleswig-Holstein (LIDA) erfasst hatte.

Dunkelfeld deutlich größer

Das tatsächliche Ausmaß antisemitischer Vorfälle dürfte jedoch noch deutlich größer sein, als die absoluten Zahlen der Auswertung, heißt es. Es gebe ein immenses Dunkelfeld, erklärt Joshua Vogel, Leiter der unabhängigen Meldestelle. "Die Gefährdungslage für unsere Gemeinden nimmt zu", so Vogel. Auch werden viele der gemeldeten Vorfälle nicht zur Anzeige gebracht. Besonders häufig sind sich Betroffene nicht sicher, ob das Erlebte überhaupt strafbar ist. Zudem hält immer wieder auch ein fehlendes Vertrauen zu oder vorangegangene schlechte Erfahrungen mit Ermittlungsbehörden Meldende von einer Anzeige ab, heißt es.

Schaut man sich die Zahlen in den einzelnen Kreisen an, ist auffällig, dass im Vergleich zum Vorjahr nahezu jeder Kreis betroffen ist. Während im Kreis Steinburg 2023 keine Delikte gemeldet wurden, verzeichnete der Kreis Rendsburg-Eckernförde im vergangenen Jahr 20 Vorfälle. Spitzenreiter ist Kiel mit 49 Vorfällen. Auch an Schulen und Hochschulen steigen die gemeldeten Vorfälle. "Ein Großteil dieser dokumentierten Vorfälle sind antisemitische Beleidigungen oder Aussagen sowie das Verbreiten von israelfeindlichem Propagandamaterial", so Vogel.

Mehr Angriffe gegen Einzelpersonen oder Institutionen

Laut LIDA-SH sei diese Entwicklung ein "Ausdruck des gesamtgesellschaftlichen Klimas, in dem gezielt Bedrohungen oder Sachbeschädigungen ermöglicht werden", heißt es in der Auswertung. Die Vorfälle, die sich direkt gegen Einzelpersonen oder Institutionen richteten, seien um 34 Prozent gestiegen.

Die Gesellschaft nehme die Bedrohung kaum war. "Seit Jahren weisen wir darauf hin, dass Antisemitismus für uns unerträglich wird", sagt Viktoria Ladyshenski, Geschäftsführerin der Jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein. "Wir wünschen uns, dass Antisemitismus als gesamtgesellschaftliches Problem angegangen wird, dass die schweigende Mehrheit wach wird und klar Position gegen Antisemitismus und Judenhass in Deutschland bezieht." Insgesamt sei das jüdische Leben nach wie vor eingeschränkt.

Aber es gebe auch gute Beispiele im Land. Der Beauftragte für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus des Landes Schleswig-Holstein Gerhard Ulrich lobt den Runden Tisch "SHalom&Moin" im Landtag sowie eine Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines Landesaktionsplans gegen Antisemitismus. So werde das jüdische Leben sichtbarer. "Ihre Arbeit ist seit dem 7. Oktober wichtiger denn je", so Ulrich.

